Stade de Reims – Mercato : cette pépite du PSG a fait une Aouchiche et s’en explique

Martin Adeline a décidé de s’engager au Stade de Reims. L’ex-espoir du PSG a fait ce choix pour être au chevet de sa mère, touchée par la maladie.

Tout juste adolescent, Martin Adeline est devenu un joueur professionnel du Stade de Reims. À l’instar de Kouassi ou d’Aouchiche, le jeune espoir (16 ans) a décliné une proposition de contrat professionnel de la part du PSG.

Dans France Football, le milieu de terrain s’est expliqué à propos de son choix. Un accident de la vie a contraint Adeline à signer en faveur des pensionnaires d’Auguste-Delaune. Sa mère, vivant à Epernay, est tombée malade.

Pour se rapprocher de cette dernière, Adeline a décidé de décliner le PSG pour le Stade de Reims. « Cela fait quatre ans que j’étais en internat au PSG, tout se passait bien. Et puis, il y a cet événement qui est venu tout chambouler. Pendant le confinement, ma mère a eu les résultats de prises de sang qu’elle venait de faire, et ça n’était pas bon. Elle a un gros problème de santé. Et la santé de ma maman, c’est plus important que le foot. »

Dans la suite de l’entretien, Adeline a tenu à remercier les dirigeants parisiens pour leur soutien. « Le PSG m’a proposé trois ans de contrat pro et était prêt à me laisser le temps que je voulais auprès d’elle, pour qu’elle se remette. Je tiens d’ailleurs à souligner la classe du club et l’humanité de Jean-François Pien (directeur du centre de formation du PSG) et d’Angelo Castellazzi (le directeur sportif adjoint, bras droit de Leonardo). Ils ont été très élégants. » La décision du jeune homme de rentrer au chevet de sa mère l’honore.