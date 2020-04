Stade de Reims – Mercato : David Guion sait où frapper vite et fort cet été

true

Le Stade de Reims se prépare à frapper vite et fort au prochain mercato, qui pourrait être amputé en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.

Le Stade de Reims ne restera pas les bras croisés au mercato. Après Kaj Sierhuis, en attendant peut-être Azor Matusiwa, le club champenois planche sur le dossier d’un jeune latéral droit du FC Groningue : Deyovaisio Zeefuik (22 ans). Manu Lonjon, journaliste Mercato pour « Eurosport », a affirmé ce jeudi que le Stade de Reims serait « en contacts avancés » pour ce très jeune défenseur destiné à concurrencer l’actuel titulaire Thomas Foket (25 ans).

Pour Zeefuik, les Rouge et Blanc seraient à la lutte avec Southampton et le PSV Eindhoven. Formé à l’Ajax Amsterdam et originaire du Surinam, Deyovaisio Zeefuik réalisait, avant la crise du covid-19, une saison très aboutie aux Pays-Bas (28 apparitions, 2 passes décisives). Sous contrat jusqu’en juin 2021, il serait estimé à un peu moins de 3 M€ aujourd’hui (évaluation de Transfermarkt).

Le Stade de Reims apprécie l’Eredivisie

Cet intérêt dénote une tendance claire dans l’esprit des recruteurs du club marnais : son appétence pour les jeunes produits du championnat néerlandais… qui vient d’en terminer cette saison. « Reims bosse très bien. Ils sont présents notamment sur le marché des jeunes prospects du championnat Hollandais », confirme Lonjon. Il ne serait pas étonnant que les prochaines rumeurs proviennent donc de l’autre pays du fromage.