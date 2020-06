Stade de Reims – Mercato : Disasi lâché par le Stade Rennais ?

true

Les Rouge et Noir n’auraient pas l’intention de mettre plus de 10 M€ pour le défenseur central alors que le Stade de Reims en attend le double.

Axel Disasi s’apprête à vivre un été très agité. En effet, le jeune défenseur (22 ans), auteur d’une saison de premier ordre au Stade de Reims, suscite des convoitises en France comme à l’étranger. Même s’il semblerait qu’une des pistes soit en train de lâcher prise vu le tarif réclamé par les Champenois.

Ceux-ci attendent en effet une vingtaine de millions d’euros pour lâcher leur pépite. Or, le Stade Rennais ne voudrait pas mettre plus de 10 M€ dans l’opération. Les Rouge et Noir apprécient grandement le joueur formé au Paris FC mais, malgré leur participation future à la Champions League, leurs finances ne sont pas extensibles.

En outre, Wolverhampton aurait déjà formulé, selon L’Equipe, une offre de 15 M€, ce qui est supérieur aux possibilités bretonnes. A moins d’un coup de bluff, le Stade Rennais est donc hors course pour Disasi…