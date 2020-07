Stade de Reims – Mercato : Disasi plus dans les priorités du Stade Rennais ?

false

Axel Disasi, le défenseur central du Stade de Reims, était dans les plans du Stade Rennais. Mais le club breton serait passé à autre chose.

L’avenir d’Axel Disasi au Stade de Reims est plus que jamais en suspens. Il y a quelques jours encore, l’Union écrivait à son sujet qu’il n’avait pas participé au dernier stage du club champenois parce qu’il était « en instance de départ ». Mais rien ne se précise franchement au sujet de sa destination.

En Angleterre ou en Espagne, Axel Disasi intéresse de nombreux courtisans, et son nom revient aussi en France. L’AS Monaco et le Stade Rennais ont notamment été listés parmi les clubs susceptibles de passer à l’action et offrir au club rémois les 15 millions d’euros réclamés. Mais en Bretagne au moins, il semble que la donne ait changé.

Selon le journaliste Manu Lonjon, qui s’est exprimé sur le Mercato rennais dans son Live Twitch, Disasi ne ferait pas partie des pistes creusées en ce moment. « Après l’échec Salisu, le club creuse actuellement un plan B qui n’est ni Disasi ni Badiashile », a déclaré le journaliste. Nul doute que l’ouverture du marché aux clubs anglais devrait accélérer les choses pour le défenseur rémois.