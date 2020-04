Stade de Reims – Mercato : Hassane Kamara fait le point sur son avenir

false

Hassane Kamara, le latéral gauche du Stade de Reims, fait partir des joueurs rémois particulièrement convoités depuis quelques mois.

Durant le dernier Mercato hivernal, le défenseur du Stade de Reims Hassane Kamara s’est retrouvé au centre des rumeurs. En cause, un intérêt de l’OL qui envisageait une offre pour celui qui convainc de plus en plus sur son couloir gauche.

Pas de quoi faire perdre pied au joueur champenois pour autant. Dans une interview accordée à l’Union, Kamara a évoqué son avenir avec une grande sérénité. Reconnaissant la tentation de voir plus haut sans que cela ne devienne une obsession pour autant. « Comme tout compétiteur, je me dois de regarder plus haut. Mais je garde les pieds sur terre et la tête froide. A la fin de cette saison, il me restera un an de contrat. Rien ne m’empêche de prolonger et de partir comme Edouard Mendy l’a fait », explique Kamara.

Par ailleurs, le défenseur rémois a livré l’une des clés de ses prochains choix concernant son futur. « Je suis un amoureux du football donc j’aime aussi bien le jeu pratiqué en Espagne, en Italie et bien sûr en Angleterre. Mon défi ne sera jamais financier, mais sportif. Ma priorité, comme toujours, sera d’avoir du temps de jeu, de prouver ma valeur », assure Kamara.