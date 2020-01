true

Battu sur sa pelouse par le PSG mercredi soir en demi-finale de la Coupe de la Ligue (0-3), le Stade de Reims vit un Mercato d’hiver 2020 assez compliqué. Face à la perte de Rémi Oudin, transféré aux Girondins de Bordeaux, David Guion se retrouve en difficulté pour animer son secteur offensif. Une situation que le marché des transferts devrait lui permettre de combler mais les Champenois tardent à trouver la perle rare.

Une équation compliquée, un coach désemparé

A l’issue de la défaite contre Paris, le technicien a renouvelé son souhait d’obtenir un renfort avant le 31 janvier : « On voulait résister puis surprendre cette équipe, mais on a manqué de force offensive. Il faut vraiment que l’on se renforce rapidement », a-t-il martelé avant le match face à Metz samedi soir.

Reste que le dossier de l’attaquant s’annonce compliqué, Jean-Pierre Caillot ayant reconnu mercredi dans « L’Equipe » avoir vu toutes ses pistes à l’étranger se fermer devant lui. « Beaucoup de travail est fait sur le poste d’attaquant. On essaye d’être malins mais nos pistes étrangères ne vont pas aboutir parce que les clubs ne veulent plus laisser partir les joueurs. On fait le maximum pour essayer d’intégrer l’attaquant supplémentaire souhaité par notre coach », avait-il alors expliqué.