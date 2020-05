false

Dans son édition du jour, l’Union fait le point sur le Mercato du Stade de Reims. Du côté des départs, trois dossiers importants sont notamment évoqués.

Le premier concerne Hassane Kamara, le latéral gauche qui s’est imposé dans la défense du Stade de Reims. D’après le journal champenois, un chèque de 6 millions d’euros pourrait suffire pour dessiner son départ. La Premier League serait notamment sur le coup.

Axel Disasi est le nom le plus régulièrement évoqué récemment. Très convoité et en fin de contrat dans un an, le défenseur sera difficile à retenir. Jean-Pierre Caillot confirme d’ailleurs des offres. « Si j’ai dit qu’il avait peu de chances de partir au FC Séville, c’est parce que nous avons des offres supérieures de l’Angleterre », explique le président rémois. Enfin, concernant Boulaye Dia, la perspective de rester une saison supplémentaire reste valable.

Sur ces deux hommes, David Guion s’est d’ailleurs interrogé sur un départ trop précipité. « Partir trop tôt n’est pas un gage de réussite. N’auraient-ils pas intérêt à poursuivre leur progression avant de viser un club de plus grand standing. Ce n’est que mon avis, à eux de gérer leur carrière… », confie le coach rémois.