Stade de Reims – Mercato : Kamara et son remplaçant officialisés aujourd’hui ?

true

« Nice Matin » et « L’Union » confirment le transfert d’Hassane Kamara (Reims) vers l’OGC Nice. Un défenseur belge débarque pour le remplacer.

Comme rapporté par « Nice-Matin », l’OGC Nice devrait annoncer la signature officielle d’Hassane Kamara (Stade de Reims, 26 ans). Un deal pour un peu plus de 4 M€ qu’a plus ou moins officialisé un dirigeant champenois ce jeudi matin dans les colonnes de « L’Union ».

Par ailleurs, le média local confirme la présence de son remplaçant Thibault de Smet (Saint-Trond, 22 ans) à Reims hier pour finaliser sa venue. « Avec les réserves de circonstance (comprenez résultats de la visite médicale, NDLR), il pourrait devenir le successeur du truculent Hassane ».

Un accord a déjà été trouvé pour le rachat de sa dernière année de contrat mais le montant n’est pas précisé. Il s’agira du 3e défenseur belge de Reims avec Thomas Foket et Wout Faès, recruté en janvier et qui va revenir cet été de son prêt de six mois à Ostende.