Stade de Reims – Mercato : l’AS Monaco a craqué sur Disasi pour trois raisons

false

Axel Disasi, le désormais ex-défenseur du Stade de Reims, s’est officiellement engagé avec l’AS Monaco. Une vraie priorité pour le club de la Principauté.

Ce vendredi, l’AS Monaco a officialisé un transfert qui était dans l’air depuis plusieurs jours maintenant. Axel Disasi, annoncé sur le départ du Stade de Reims, a rejoint le club de la Principauté contre 13 millions d’euros plus 2 millions de bonus éventuels.

Sur le site du club monégasque, le directeur sportif Paul Mitchell s’est confié sur les trois atouts de Disasi qui ont été décisifs pour devenir une priorité de recrutement. « Ses qualités de défenseur, sa maturité et son expérience du Championnat de France, malgré son jeune âge, constitueront des atouts supplémentaires que nous sommes heureux de mettre à disposition du groupe de Niko Kovac pour les cinq prochaines saisons », a déclaré le dirigeant monégasque.

Axel Disasi, de son côté, a évidemment partagé sa joie de s’engager dans ce nouveau challenge. « Je suis ravi de m’engager avec l’AS Monaco. Il s’agit pour moi d’une très belle opportunité de démontrer mes qualités au plus haut niveau et de poursuivre ma progression dans un club aux ambitions élevées. J’ai hâte de commencer à m’entraîner avec mes nouveaux coéquipiers et je compte bien mettre toute mon énergie au service de l’équipe pour l’aider à atteindre ses objectifs en fin de saison », a déclaré l’ancien défenseur du Stade de Reims.