Au Stade de Reims, on ne souhaite plus faire qu’une seule recrue cet été au Mercato … Mais on vise le gros coup.

En quête d’un milieu de terrain pour boucler son Mercato, le Stade de Reims sait précisément où il veut aller. Comme nous l’a annoncé Jean-Pierre Caillot, le club champenois aimerait boucler le deal rapidement. Si possible avant la fin du premier Mercato au 9 juillet.

Mercredi soir, sur « RMC », Mathieu Lacour, le directeur général du Stade de Reims, a affiné la recherche : « Aujourd’hui, on a recruté énormément de joueurs talentueux mais également beaucoup de jeunesse. On souhaite, pour bonifier cette jeunesse, trouver un joueur d’expérience avec du leadership. Dans le cahier des charges, on souhaite avoir un joueur prêt et avec un vécu international », a-t-il d’abord glissé avant d’ajouter une ultime contrainte :

« C’est une recherche très spécifique puisqu’avec le coach on a rajouté au cahier des charges quelque chose de rare. On souhaite que ce milieu de terrain puisse avoir des statistiques. On cherche des garçons qui puissent, dans une bonne saison, afficher entre huit et dix stats. C’est aussi ce qui permet de franchir des caps ».