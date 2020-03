false

Le Stade de Reims, lors du dernier Mercato hivernal, semble avoir réussi un très bon coup en obtenant l’arrivée d’El Bilal Touré.

Voilà seulement quelques semaines que le Stade de Reims peut compter sur les services d’El Bilal Touré. Mais le club champenois n’a pas à le regretter. L’international malien U20 a déjà marqué 3 buts en 7 apparitions. La confirmation d’un talent précoce (18 ans) qui avait déjà alerté de clubs de haut niveau. Selon France Football, Naples, l’Ajax, le Red Bull Salzbourg et Monaco étaient notamment sur les rangs pour un joueur que Reims suivait « depuis plus d’un an et demi ».

Franck Chalençon, entraîneur de la réserve rémoise, raconte comment le joueur a séduit tout son monde à l’occasion d’un premier essai à l’été 2019. « On voyait qu’il avait quelque chose de différent. On a fait tous les tests athlétiques. Ils se sont révélés très intéressants. Il était sur le podium sur quasiment chacun de ces tests. On s’était dit que c’était un athlète. Sur le plan technique, il confirmait, sur les déplacements… On a terminé par un match de préparation, il a marqué un but, a fait une passe décisive. Tout ce qu’il nous avait montré lors des séances d’entraînement, il la confirmé sur le terrain. On a tout de suite validé.»

Néanmoins, le Stade de Reims a dû prendre son mal en patience pour conclure l’arrivée d’un joueur par encore âgé de 18 ans. En l’enrôlant, le club champenois a donc grillé une belle concurrence. «Il était sur les radars de tous les grands clubs européens capables de mettre plus d’argent que nous, que ce soit sur le salaire ou sur le transfert. Mais les relations avec l’académie, la culture française et francophone, la proximité de Paris, notre projet avec les jeunes joueurs qui peuvent jouer et la possibilité de connaître un club étape : tout ça mis dans un shaker fait que ça s’est imposé », s’est félicité Mathieu Lacour, directeur général du club.