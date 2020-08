Stade de Reims – Mercato : les raisons du départ surprise de Romao

false

Alaixys Romao, l’ancien milieu du Stade de Reims, a signé jeudi un contrat d’un an avec Guingamp. À 36 ans, le milieu de terrain ne veut surtout pas entendre parler de retraite.

Alaixys Romao s’est engagé en faveur de l’En Avant de Guingamp cette semaine. Après deux ans passés au Stade de Reims, le milieu de 36 ans tente donc un rebond en Ligue 2 sans aucune animosité envers son ancien club. Mieux, il explique aujourd’hui les raisons d’un départ qui en a surpris plus d’un au début de l’été.

« Pas mal de gens se sont posé des questions. En fait, dès la reprise, fin juin, on a commencé les discussions avec les dirigeants de Reims car je savais que le coach avait d’autres idées en tête. Je l’ai entendu et compris. Avec le président Caillot et Mathieu Lacour, le DG, on a pu s’entendre sur une rupture de contrat qui convenait finalement à tout le monde », clarifie Romao dans L’Équipe. Ce même Romao n’a pas peur du risque puisqu’il n’avait aucune piste à son départ du Stade de Reims !

Romao a la certitude d’avoir du temps de jeu

« Non, mais une fois libre, j’ai reçu pas mal de propositions de France et de l’étranger. Il fallait patienter parce que je n’étais pas forcément le premier choix, poursuit l’ancien joueur de l’OM. Je pense que mon âge faisait peur à certains mais je ne voulais pas arriver à la fin août sans club. Il y a deux semaines, c’est Sylvain Didot qui m’a appelé. Il a été le premier à me dire qu’il me voulait absolument. J’ai la certitude d’avoir du temps de jeu dans un club ambitieux et très bien structuré. Je me sens encore en pleine forme, frais, et paré à partir au combat. »