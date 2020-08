Stade de Reims – Mercato : Nkadé prêté à Allborg (officiel)

true

Le jeune attaquant Timothée Nkada, arrivée du Stade Rennais l’an passée, est prêté par le Stade Rennais aux Danois d’Aalborg.

Recruté l’été dernier en provenance du Stade Rennais, où il avait été formé, Timothée Nkada quitte déjà le Stade de Reims. Mais pour un an seulement et sous la forme d’un prêt. Le jeune attaquant de 21 ans, qui était courtisé par Southampton et Leipzig il y a douze mois, s’en va à Aalborg, au Danemark.