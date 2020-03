Stade de Reims – Mercato : Rajkovic a un plan de carrière tout tracé

false

Auteur d’une première saison époustouflante avec le Stade de Reims, Predrag Rajkovic (24 ans) s’est imposé en seulement 26 matches comme l’un des tous meilleurs gardiens de Ligue 1. Pas franchement une surprise pour les recruteurs champenois qui suivaient le dossier du Champion du Monde U20 depuis 2015.

Pour « Foot Mercato« , le directeur général du Stade de Reims Mathieu Lacour est revenu sur la drôle de carrière de Rajkovic, qui a passé quatre ans en Israël au Maccabi Tel-Aviv avant de rejoindre Reims. Un plan de carrière 100% réfléchi selon lui.

« Il souhaitait un club étape comme le Stade de Reims »

« C’est un gardien qui a fait un choix de carrière réfléchi et stratégique. Il s’est dit à 19-20 ans je peux signer dans les plus grands clubs européens, mais je ne vais pas jouer. Quand on sait qu’un gardien c’est assez binaire, soit il joue, soit il ne joue pas, il considérait qu’au-delà de l’entraînement pour progresser il fallait du temps de jeu. Il fait le choix du projet en Israël d’aller à Tel-Aviv. Il se dit je vais faire au moins deux saisons à bon niveau et je vais jouer la Coupe d’Europe à chaque fois », a expliqué le dirigeant champenois, bien conscient que Reims n’est qu’une ville étape pour le natif de Negotin :

« Dans son choix stratégique de carrière, il souhaitait un club étape comme le Stade de Reims. Il avait énormément de sollicitations, car il a réalisé de grosses performances malgré le niveau de son championnat. Il a souhaité un club dans lequel il pouvait jouer et franchir des étapes dans l’un des cinq plus grands championnats avec l’envie d’aller ensuite dans un top club par la grande porte et pour jouer ».