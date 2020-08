Stade de Reims – Mercato : Romao rejoint Guingamp (officiel)

true

Guingamp officialise ce jeudi l’arrivée d’Alaixys Romao, libre de tout contrat après son départ du Stade de Reims.

C’était dans l’air, c’est fait : Alaixys Roma rejoint Guingamp. Le club breton annonce ce jeudi la signature de l’ancien joueur de l’OM et du Stade de Reims, qui était en fin de contrat.

Le milieu de 36 ans avait résilié à Reims, où il lui restait un an de contrat. Il va découvrir à Guingamp son 7e club français après Toulouse, Louhans-Cuiseaux, Grenoble, Lorient, Marseille et Reims. Et devrait vite trouver du temps de jeu dans un secteur où l’EAG ne peut compter en ce début de saison sur Lebogang Phiri, opéré du genou la semaine dernière, et El-Hadji Ba, touché au tendon d’Achille.