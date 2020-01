Stade de Reims – Mercato : un attaquant champion d’Afrique U20 débarque à Reims

false

Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims, a officialisé hier la signature d’El Bilal Touré pour cinq saisons. Ce jeune attaquant malien de 18 ans a été sacré champion d’Afrique U20 en 2019 avec le Mali et élu dans l’équipe type de cette même compétition.

Bien qu’il ne devrait pas évoluer directement avec le groupe professionnel (sa reprise est prévue avec l’équipe réserve), il entend bien vite montrer ses qualités au groupe à David Guion et son staff.

« Ce que nous avons proposé à El Bilal, c’est un projet structuré. D’abord s’acclimater au football hexagonal et à la culture européenne, via la Pro 2 où il côtoiera son compatriote Fodé Doucouré notamment. Puis venir frapper à la porte du groupe professionnel, dont le staff connaît l’étendue du potentiel du garçon, pour apporter sa fraîcheur et son insouciance, comme Boulaye Dia a pu le faire l’an passé », explique Mathieu Lacour, directeur général du Stade de Reims sur le site officiel du club.