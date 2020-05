Stade de Reims – Mercato : un géant de Série A arrive sur Predrag Rajkovic

true

Brillant sous les couleurs du Stade de Reims, Predrag Rajkovic (24 ans) n’intéresse pas que le FC Séville et l’OGC Nice. Le Milan AC est aussi sur le coup.

Annoncé comme probable entraîneur du Milan AC l’an prochain, Ralf Rangnick a déjà quelques idées en Ligue 1 pour redorer le lustre du club lombard. En plus d’Imran Louza (FC Nantes, 21 ans), « Tuttosport » croit savoir que le technicien allemand aurait également glissé le nom de Predrag Rajkovic (Stade de Reims, 24 ans) dans l’éventualité d’un départ de Gianluigi Donnarumma en fin de contrat en 2021.

Auteur d’une saison étonnante en Champagne où il est arrivé l’été dernier en provenance du Maccabi Tel-Aviv, le portier serbe – dernier rempart de la meilleure défense de Ligue 1 (21 buts encaissés) – est également dans les bons papiers de l’OGC Nice (en cas de départ de Walter Benitez) et du FC Séville de Monchi.

Du côté du président Jean-Pierre Caillot, on peut déjà se frotter les mains de la probable plus-value. Recruté pour 5 M€ et sous contrat jusqu’en juin 2023, Predrag Rajkovic ne sera pas probablement pas cédé à moins de deux fois son prix d’achat et ce malgré la récession annoncée avec la crise du coronavirus.