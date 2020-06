Stade de Reims – Mercato : un goleador danois pourrait arriver libre cet été !

true

D’après la presse polonaise, le Stade de Reims s’intéresserait beaucoup au cas de Christian Gytkjaer (Lech Poznan, 30 ans).

Toujours à l’affût grâce à son réseau de scouting performant, le Stade de Reims pourrait bien réaliser un joli coup cet été en arrachant le meilleur buteur du championnat polonais. En effet, auteur d’une très belle saison du côté du Lech Poznan, Christian Gytkjaer (30 ans, 20 buts en 28 matches cette saison), serait en contact avec le club champenois selon le média polonais « Glos Wielkopolski ».

S’il est déjà âgé et n’a pas réussi lors de sa seule expérience dans un championnat majeur (Munich 1860 en 2017), l’international danois (9 capes, 5 buts) – qui sort de trois saisons réussies à Poznan (41 buts en 96 matches de championnat) – a régulièrement passé les dix buts durant ses belles années en Norvège du côté d’Haugesund puis de Rosenborg.

Dans un entretien à Super Ekspress, l’intéressé – dont le contrat expire au 31 juillet – a ouvert la voie à un départ dans un championnat majeur : « Je n’ai toujours pas rompu avec Lech et je n’ai pas encore pris la décision finale quant à l’endroit où je jouerai la saison prochaine. Je me rends compte que c’est un bon moment pour m’essayer dans une ligue plus forte, mais je n’ai toujours pas de conversations spécifiques avec aucun club et en ce moment tout est possible ».