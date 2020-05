Stade de Reims – Mercato : un grand d’Europe serait sur les rangs pour Disasi

false

Le défenseur central du Stade de Reims, Axel Disasi, devrait bel et bien devenir un enjeu central du Mercato, au vu des nombreuses convoitises qui l’entourent.

C’est ce que l’on appelle une véritable révélation. Auteur d’une saison pleine avec le Stade de Reims à seulement 22 ans, le défenseur central Axel Disasi attire désormais de nombreux prétendants qui aimeraient s’attacher ses services.

Et plus le temps passe, plus la liste devient prestigieuse. L’intérêt d’Arsenal et de certains clubs de deuxième partie de tableau de Premier League est déjà connu. Marca, ce dimanche, confirme également les informations faisant état d’un intérêt appuyé du FC Séville.

🧐 Axel Disasi, objetivo para la defensa del Sevilla https://t.co/Ewh1GHluw1 Informa @diegoacedo — FichajesMARCA (@Marcatransfer) May 10, 2020

Mais le quotidien espagnol annonce également que Manchester United ferait désormais partie des courtisans pour Disasi. Avoir le club le plus riche du monde comme courtisan peut forcément faire saliver le Stade de Reims. Plus le temps passe, plus les enchères pourrait monter haut pour un Disasi décidément convoité. Si Marca ajoute que le club andalou a ainsi déjà pris langue avec l’entourage du Rémois, Jean-Pierre Caillot a fait savoir depuis qu’il avait plus de chance d’être transféré en Angleterre cet été.