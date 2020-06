Stade de Reims – Mercato : un nouveau logo et un départ pour les Champenois

true

Le double finaliste de la Coupe d’Europe des clubs champions vient de dévoiler son nouveau logo, plus dynamique, qui se rapproche de celui du LOSC.

Petite révolution au Stade de Reims : le vieux club champenois, qui sera nonagénaire dans un an, change de logo. Fini le rond avec les initiales du club et l’année de fondation à l’intérieur. La forme est désormais ovale, le S et le R sont toujours présents mais ils sont entrelacés et surmontés d’une couronne faisant certainement référence aux nombreux rois de France couronnés dans la cité champenoise.

« Un changement de logo, en général, c’est le point de départ d’un nouveau cycle, d’une nouvelle feuille de route, a expliqué le président, Jean-Pierre Caillot, dans un communiqué. Un logo c’est le visuel d’un club. C’est important d’être moderne. Les équipes ont beaucoup travaillé. C’est un blason iconique qui représente les 90 ans du Stade de Reims sur le fond et qui est avant-gardiste sur la forme. Il reprend les codes historiques et culturels du club. Il sera une sorte de trait d’union entre le passé et l’avenir. »

Par ailleurs, le gardien remplaçant Nicolas Lemaître a été prêté pour la saison à venir à Quevilly Rouen Métropole, pensionnaire de National. Le prêt n’est pas assorti d’une option d’achat, ce qui signifie que le Stade de Reims compte sur son jeune joueur, sous contrat jusqu’en 2022. Sans doute dans l’optique du départ du titulaire Predrag Rajkovic dans un an…