Stade de Reims – Mercato : un signal positif dans le dossier Mounié ?

Après le départ de Rémi Oudin pour les Girondins contre 10 millions d’euros, le Stade de Reims dispose d’une manne financière intéressante pour se renforcer. Le club champenois, qui a pris l’habitude de travailler intelligemment dans son recrutement, scrute donc les opportunités.

Depuis deux jours et les informations de FootMercato, on sait que le Stade de Reims a un œil sur Steve Mounié. L’attaquant de Huddersfield, qui a laissé un très bon souvenir en Ligue 1 à Montpellier, serait un profil différent pour David Guion.

Et le week-end a envoyé un message plutôt positif dans ce dossier. En effet, il se semble que Mounié ne soit plus qu’une lointaine option pour Danny Colley, le manager de Huddersfield. Lors du match nul des siens face à Brentford à domicile (0-0), Mounié n’est même pas sorti du banc de touche alors que les locaux avaient besoin de forcer la décision. De quoi pousser le Stade de Reims à passer encore plus concrètement à l’action ?