Stade de Reims – Mercato : une première piste à Paços de Ferreira !

En discussions avec Paços de Ferreira pour un rapprochement, le Stade de Reims s’intéresserait au latéral moldave Oleg Reabciuk.

Selon « O Jogo », la cellule du recrutement du Stade de Reims aurait des vues sur le latéral gauche de Paços de Ferreira Oleg Reabciuk (22 ans). Le club champenois serait même en concurrence avec les italiens de Cagliari pour l’international moldave (16 sélections), lié à son club jusqu’en juin 2023.

Si on ne doute pas de l’intérêt rémois pour le championnat portugais et plus particulièrement pour Paços de Ferreira avec qui des négociations sont menées pour qu’il devienne le club satellite stadiste en Liga NOS, cet intérêt précis nous paraît quand même très surprenant dans la mesure où Reabciuk ne correspond pas aujourd’hui aux besoins de David Guion en matière de Mercato.

Alors que les dirigeants – Jean-Pierre Caillot en tête – ont fermé le recrutement pour cet été, le coach de Reims souhaite toujours un renfort défensif mais il s’agit plutôt d’un joueur d’axe pour remplacer Axel Disasi parti à Monaco. A gauche, les Champenois sont suffisamment pourvus avec Thibault de Smet (arrivé cet été de Saint-Trond) et Ghislain Konan.