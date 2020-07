Stade de Reims – Mercato : Valon Berisha était dragué depuis deux ans et demi !

true

C’est le gros coup du Stade de Reims : Valon Berisha (ex-Lazio, 27 ans) a signé en Champagne jeudi soir. Une arrivée surprise qui récompense l’opiniâtreté rémoise…

Sur les dernières heures du premier Mercato français, le Stade de Reims a réalisé un énorme coup en toute discrétion, annonçant l’arrivée de l’international kosovar Valon Berisha (Lazio de Rome, 27 ans). Il s’agissait du fameux milieu de renom, avec de l’expérience et des statistiques. Un dossier suivi de longue date par le club champenois.

Revenant dans les colonnes du « Parisien / Aujourd’hui en France » sur les coulisses de ce recrutement, Mathieu Lacour (DG de Reims) a reconnu que le dossier était travaillé depuis … deux ans et demi. « Le problème, c’est que cette saison-là, il évoluait au Red Bull Salzbourg qui fait une épopée en Coupe d’Europe et s’est mis en lumière, notamment contre Dortmund. Son prix a augmenté et ce n’était plus dans nos standards », a-t-il expliqué.

Le fils Caillot l’a appelé après chaque match à Düsseldorf

Malgré tout, Reims n’a jamais lâché l’idée et est revenu au combat lorsque Berisha était en prêt du côté de Düsseldorf (D1 allemande), finissant de le convaincre pendant le confinement. « Pol-Edouard Caillot, notre directeur du recrutement, est resté en contact régulier et lui a téléphoné après chaque rencontre de Bundesliga. On souhaitait lui confirmer ce que l’on avait dit sur le fait qu’il était notre priorité au milieu de terrain », poursuit Lacour.

Sur ce dossier, les Champenois se sont également montrés particulièrement combatifs avec igli Taré, le directeur sportif de la Lazio, parvenant à faire baisser le prix initial fixé dans son OA à Düsseldorf (7,5 M€) pour finaliser un transfert à 4,5 M€ pouvant monter jusqu’à 6 M€ si Reims venait à se classer à nouveau dans les six premiers de L1.