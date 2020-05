Stade de Reims, OL – Mercato : Hassane Kamara vers la Grèce ?

true

Le Stade de Reims pourrait être attaqué par l’Olympiakos cet été sur son défenseur Hassane Kamara, également convoité par l’OL.

8 ans après son retour dans l’élite après 33 ans d’absence, le Stade de Reims pourrait retrouver l’Europe la saison prochaine si la LFP ne revient pas sur sa décision d’arrêter définitivement la saison, ni sur ses critères d’attributions des places européennes. Mais après un exercice 2019-20 abouti, certains de ses joueurs sont convoités et Hassane Kamara, ciblé par l’OL,en fait partie.

Selon le média Sdna, l’Olympiakos s’est aussi renseigné dernièrement. Le club du Pirée, où évolue notamment Matthieu Valbuena, serait prêt à formuler une offre pour attirer le latéral gauche. Arrivé de Châteauroux en 2015, Kamara (26 ans) n’a plus qu’un an de contrat au Stade de Reims. Il a disputé 28 matches cette saison et inscrit 2 buts.