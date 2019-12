Stade de Reims, PSG : Mbappé a transmis son ambition à une pépite rémoise

false

Alors qu’il s’est révélé lors du dernier Mondial U17, le jeune attaquant du Stade de Reims Nathanaël Mbuku ne compte pas s’arrêter là.

Tandis que le Stade de Reims vient de conclure une première partie de saison encourageante, le club champenois voit aussi éclore une pépite. Nathanaël Mbuku, 17 ans, s’est révélé au Mondial U17 dont il a fini deuxième meilleur buteur.

Tout cela en grappillaant au passage des minutes de temps de jeu en équipe première, notamment sur les pelouses de l’OM et du PSG. Dans les colonnes de « France Football », Mbuku savoure sa réussite. « J’ai travaillé pour. C’était dans mes objectifs d’intégrer le groupe pro. Aujourd’hui, ça me sourit, j’ai du temps de jeu et je continue pour en gratter encore. Donc, surpris, non. C’est peut-être le mérite de mes efforts. »

Un discours ambitieux pour une vraie promesse du Stade de Reims apparemment biberonnée à l’ambition version Kylian Mbappé. Car lorsque l’on évoque son âge précoce pour percer chez les pros, Mbuku affiche un discours quasiment calqué sur la sortie légendaire du prodige parisien. « On parle de l’âge. Mais pour moi, l’âge n’est qu’une stat. Quand tu te sens prêt et que tu te donnes tous les moyens pour, ça ne peut que te sourire », a estimé l’attaquant rémois.