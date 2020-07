Stade de Reims : recrues, Romao… David Guion fait le point sur le Mercato rémois

false

David Guion, l’entraîneur du Stade de Reims, s’est confié au micro de France Bleu notamment au sujet du club champenois.

L’occasion pour l’entraîneur du Stade de Reims de saluer une nouvelle fois le travail d’anticipation de sa direction en matière de recrutement. Le coach rémois revient également sur le cas Romao tout en excluant pas de nouveaux renforts. Morceaux choisis.

Un recrutement bien anticipé, des recrues déjà là

« C’est une très bonne chose. On avait déjà pas mal anticipé notamment cet hiver et on a eu très peu de départs. La nouveauté par rapport aux années précédentes, c’est que les internationaux sont là et c’est surtout ça le changement. (…) Après il est vrai que comme le recrutement a été fait rapidement, on a pu être très rapidement au complet. »

Un nouveau renfort défensif à prévoir ?

« Je fais beaucoup d’essais sur cette première partie de préparation pour voir s’il y aurait des manques quelque part. Je suis en train de m’interroger sur les postes de la défense, si on aurait peut-être pas besoin d’un renfort supplémentaire. Mais bon, je discuterai de cela avec le président. »

Son explication dans le dossier Romao

« Brutal, ce n’est pas le mot. Ça s’est fait progressivement. Il faut toujours prendre en considération le projet du club. Le projet du club est de développer de jeunes joueurs, de jeunes talents, entre autres. On a vu sur le second semestre de la saison dernière, l’émergence de joueurs aux postes du milieu à savoir Marshal Munetsi et Moreto Cassama. On se doit aussi de faire la place à ces jeunes et si Alaixys était resté, j’avais trois joueurs pour un poste, et c’était difficile. Donc l’idée était de faire la place pour les deux. Alaixys était sur deux très belles années avec nous, avec beaucoup d’investissement. C’était mon capitaine. »