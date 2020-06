Stade de Reims, Stade Rennais – Mercato : une offre énorme serait tombée pour Disasi !

true

Axel Disasi, le défenseur du Stade de Reims, agite les convoitises depuis quelques semaines. Et un club vient de sérieusement passer à l’action.

Avec des performances remarquées sous le maillot du Stade de Reims et son profil jeune (22 ans) et costaud, Axel Disasi intéresse beaucoup de monde. Le défenseur champenois, en fin de contrat dans un an, est en position de force pour décider de son avenir.

Dans toute l’Europe, des yeux sont braqués sur son profil, y compris en France puisque le Stade Rennais penserait à lui en parallèle du dossier Salisu. Mais si l’on en croit les informations de l’Equipe ce jeudi, il faudra être sacrément costaud pour surpasser la concurrence.

🔴⚪️ Info Mercato ➡️ Wolverhampton offre 15 millions d’euros pour Axel Disasi | #Reims ! À lire 👉🏻 https://t.co/WS0Z5AJcZ9 pic.twitter.com/H8reyk5KAm — Reims VDT (@reimsvdt) June 11, 2020

En effet, le site du quotidien nous informe ce soir qu’une offre ferme de 15 millions d’euros est tombée pour le défenseur rémois. Cette proposition viendrait du club anglais de Wolverhampton qui n’a donc pas mis longtemps à offrir le montant que réclame le Stade de Reims depuis le début du dossier. Si « cette approche n’a laissé personne indifférent » au club d’après l’Equipe, le club champenois sera peut-être tenté, au vu de la concurrence massive, de grappiller quelques millions d’euros supplémentaires…