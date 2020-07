Stade de Reims, Stade Rennais, OM – Mercato : un club a pris de l’avance pour Disasi

true

A la lutte avec l’OM et le Stade Rennais pour recruter le jeune défenseur central, l’AS Monaco est tout proche d’un accord avec Reims.

En début d’après-midi, on apprenait qu’Axel Disasi figurait sur les tablettes de l’Olympique de Marseille pour la saison prochaine. Le défenseur central de 22 ans plaît beaucoup à André Villas-Boas, qui hésiterait avec un autre jeune, l’Argentin du Borussia Dortmund Leonardo Balerdi.

Seulement, ce dernier arriverait en prêt avec option d’achat alors que les Rémois attendent une quinzaine de millions d’euros pour lâcher leur pépite. Et sachant que les finances marseillaises sont dans le rouge, il y a peu de chances qu’ils approfondissent cette piste. Surtout que la concurrence est relevée.

Le Stade Rennais et un club anglais sont sur le coup. Mais aussi et surtout l’AS Monaco. Vers 15h, Le 10 Sport annonçait que le club princier s’était mis d’accord avec le joueur et Reims. Mais le journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi a rectifié aux alentours de 18h en assurant que les deux clubs n’avaient pas encore trouvé de terrain d’entente. L’Equipe confirme d’ailleurs que l’ASM a fait une première offre à 12 M€, refusée. Mais les Monégasques ne sont plus très loin de réussir un joli coup et ils ont une longueur d’avance sur la concurrence.