Stade de Reims : trois cadres sur le flanc face à l’OL ?

Spécialiste quand il s’agit de faire tomber les ogres de L1, le Stade de Reims pourrait défier l’OL amputé de son tandem au milieu et de son avant-centre.

Samedi soir (20h45), le Stade de Reims finit sa phase aller de Ligue 1 avec la réception de l’Olympique Lyonnais. Un match que les Champenois, qui ont fait tomber tous les gros du championnat cette saison, n’entendent pas galvauder.

« Il n’y a pas de favori. On a battu les gros parce qu’on a gardé la tête sur les épaules », rappelle d’ailleurs le latéral reconverti Hassane Kamara, lequel promet que les Stadistes auront le mor aux dents à Delaune : « On ne va pas se relâcher, on va être déterminés, on va tacler partout. On souhaite finir l’année en beauté ».

Chavalerin, Romao et Dia incertains

En beauté peut-être mais pas au complet. En effet, pour ce choc, David Guion pourrait être privé de trois titulaires indiscutables : Xavier Chavalerin, Boulaye Dia et Alaixys Romao. Souffrant d’une contracture au mollet, les deux premiers sont aux soins. Quant au Togolais, qui a pris un coup sur le psoas, le club attendait d’effectuer de nouveaux examens avant de se prononcer sur sa présence. Les premiers tests n’ont cependant révélé aucune fracture.

Rappelons que pour ce Reims – OL, les Rouge et Blanc sont déjà privés de Ghislain Konan (dos), Dario Maresic (main) et Arber Zeneli (genou). Cela commence à faire beaucoup pour un effectif pas forcément très large quantitativement.