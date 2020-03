Stade de Reims : un déplacement à Lyon pour rien ?

true

D’ici quelques minutes, le couperet va tomber. En effet, sauf énorme surprise, la LFP devrait suivre la Fédération française de football et annoncer la suspension à effet immédiat des rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2… Et donc le report du match opposant l’OL au Stade de Reims qui devait se jouer ce vendredi soir (20h45) au Groupama Stadium.

Les Champenois, qui sont déjà arrivé à Lyon, auront donc fait le voyage pour rien. Pas forcément une mauvaise nouvelle pour David Guion, qui se retrouvait privé de cinq titulaires potentiels (Chavalerin, Donis, Cafaro, Sierhuis, Disasi) en plus de Ghislain Konan suspendu.

Aucun des cinq absents n’étant forfait pour une longue durée, il est probable que les cinq hommes soient rétabli dans un mois, si d’aventure, le championnat venait à reprendre…