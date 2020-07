Stade de Reims : un promu a pris exemple sur les Champenois

true

Promus en Ligue 1, les Merlus ont pris exemple sur le Stade de Reims, qui avait aussi connu la relégation avant de revenir plus fort.

On a la preuve que l’on fait du bon travail quand les autres commencent à faire pareil. C’est ce que peuvent se dire David Guion et les dirigeants du Stade de Reims en lisant le France Football du jour. Ils ont en effet le plaisir de constater que le FC Lorient, promu en Ligue 1, a pris exemple sur eux.

« Ce qui ne tue pas rend plus fort, a rappelé le président du FCL, Loïc Féry à l’hebdomadaire. Et je pense vraiment que le club est plus fort aujourd’hui qu’il y a trois ans. La descente fait partie de la construction d’un club. Ça peut arriver. Une fois la douleur passée, on a su se mettre au travail et tirer les leçons de tout cela. Cette expérience vous renforce. Regardez Reims, c’est un très bel exemple. On sait que la L1 a beaucoup changé. Mais on arrive humilité et une envie de bien faire. »

Effectivement, le Stade de Reims a connu une descente en 2016 qui a failli le faire basculer. Mais il en est ressorti plus fort et, depuis qu’il est remonté en 2018, il ne cesse de progresser, au point d’être européen aujourd’hui.