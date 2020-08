Stade de Reims : une antenne au Portugal pour les Champenois ?

true

D’après « L’Equipe », le Stade de Reims serait tout proche de nouer un partenariat avec le club portugais de Paços de Ferreira.

Considéré comme l’un des clubs les plus efficaces concernant le Mercato et le scouting, le Stade de Reims réfléchirait à enrichir encore sa politique de formation et de post-formation en travaillant, comme le LOSC, avec un club satellite à l’étranger.

D’après « L’Equipe », des négociations ont été entamés quant à la création d’un partenariat au Portugal avec le club de Paços de Ferreira. Il s’agirait non pas d’un rachat pur et simple à la Gérard Lopez comme à Mouscron mais plutôt d’un échange de savoir-faire en matière de formation et d’un prêt de certains jeunes vers la formation de D1 portugaise.

Dans l’autre sens, des joueurs ayant éclos au Portugal pourraient faire le chemin inverse pour se valoriser en Ligue 1. D’autres clubs français que Reims et Lille réfléchissent aussi à cette perspective. C’est notamment le cas de l’OL qui lorgne du côté de Farense.