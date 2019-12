Stade de Reims : Zeneli dans la dernière ligne droite avant son grand retour

false

Arber Zeneli, l’ailier du Stade de Reims sérieusement blessé au genou, devrait faire son retour sur les terrains au début de l’année 2020.

C’est une très bonne nouvelle qui sonne comme une recrue. Prochainement, le Stade de Reims devrait de nouveau compter sur les services de son ailier Arber Zeneli. L’attaquant victime d’une rupture des ligaments croisées est dans la dernière ligne droite avant de faire son retour sur les pelouses.

Dans une interview au site du Stade de Reims, Zeneli est revenu sur ces derniers mois. « La rééducation se passe très bien, même mieux que ce que je pensais. Le staff et l’équipe m’aident beaucoup et avec l’implication que j’y mets on arrive à obtenir de bons résultats. Au début, je ne pouvais pas faire grand chose et c’était un peu frustrant, je travaillais juste le haut du corps. Ensuite, quand j’ai pu courir c’est devenu plus facile de sentir une évolution. Là, j’arrive à la fin du marathon, je peux faire des courses dans différentes directions par exemple. Maintenant, il faut continuer à être patient pour franchir les dernières étapes. »

L’ailier qui avait fait sensation à son arrivée à Reims espère donc désormais aider son équipe qui a réalisé un très bon parcours à ses yeux. « Oui je les ai regardés et je trouve qu’on a fait une belle première partie de saison. On a notamment su aller chercher des bons résultats contre des grosses équipes, c’est peut-être dommage qu’on ait laissé passer certains points car je pense qu’on aurait pu en avoir quelques uns en plus. Mais l’équipe apprend, progresse, fait de belles choses et fait preuve de caractère, on l’a vu sur le match contre Bordeaux par exemple où on marque dans le temps additionnel. Maintenant, j’espère pouvoir aider l’équipe sur la deuxième partie de saison quand je serai à nouveau convocable. »