La victoire du Stade de Reims face à l’ESTAC (3-1) en match amical a été marquée par la belle prestation d’Arber Zeneli.

Ce jeudi soir, le Stade de Reims a ouvert le bal de ses matchs amicaux en s’imposant face à l’ESTAC (3-1). Un succès acquis notamment grâce à une première période aboutie. De quoi rassurer David Guion sur l’état de forme de ses troupes.

Surtout, l’entraîneur du Stade de Reims aura apprécié la performance aboutie d’Arber Zeneli, l’ailier kosovar blessé une longue partie de la saison dernière qui a inscrit un but et donné une passe décisive. Au point que l’Equipe, qui évoque sa performance, parle même de lui comme une recrue. « Le joueur du Kosovo, qui fait presque figure de recrue après une saison dernière quasi blanche (…) a affiché beaucoup de volonté et d’envie ».

David Guion (Reims) : « L’objectif était de retrouver du plaisir » #FootNational https://t.co/dKz6ScQvVD — Foot National 🏆⚽️🇫🇷 (@footnational) July 9, 2020

David Guion, de son côté, a préféré rester mesuré sur la performance globale de ses hommes. Estimant que la seule priorité de cette rencontre était de prendre du plaisir dans le jeu. « C’était important que tout le monde retrouve des sensations. Cela commençait à faire long. C’est le premier match et j’avais demandé aux joueurs de prendre du plaisir tout en s’impliquant. Physiquement, et c’est normal, on est encore loin du compte. On est au début de la prépa et c’est encore trop tôt pour tirer des enseignements », a conclu le coach rémois.