Stade Rennais, Stade de Reims – Mercato : les Anglais tirent les premiers pour Disasi !

Auteur d’une grosse saison avec le Stade de Reims, Axel Disasi, très convoité, n’a toujours pas tranché son avenir…

Au Stade de Reims, le Mercato a déjà bien avancé. 6e de la dernière Ligue 1, le club champenois a enregistré les signatures de Thibault De Smet (22 ans, latéral gauche, Saint-Trond) et Fraser Hornby (21 ans, attaquant, Everton). Et du côté des départs, il a validé la sortie d’Hassane Kamara vendu pour 4 millions d’euros à l’OGC Nice. D’autres cadres de l’effectif, à l’instar de Boulaye Dia (23 ans), possèdent un bon de sortie. Axel Disasi, lui, devrait quitter le club. « Aujourd’hui, trois clubs sont assez avancés sur le dossier. Je ne sais pas si ce sera l’un de ces trois-là qu’il choisira. Mais il est probable que cela bouge assez vite », a confié le président Caillot sur notre site.

La plus grosse offre est anglaise

Alors que le défenseur poursuit sa préparation estivale avec la réserve du Stade de Reims, Manu Lonjon a confirmé lundi soir sur Twitch qu’il était très convoité. « Il y a une offensive du FC Séville. Monaco et Rennes le veulent aussi. Lui, il veut jouer la Coupe d’Europe », a expliqué le spécialiste des transferts. Avant d’ajouter : « L’offre la plus importante vient d’Angleterre. Il y a Southampton, Wolverhampton et je crois Everton. C’est un dossier à 15 M€ ».