Girard raccroche, l'annonce de Guessand sur son avenir, nouvelle version de l'altercation Der Zakarian - Sakho

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

OGC Nice : Guessand veut s'imposer au Gym

Invité de l’émission 100% Aiglons sur les ondes de France Bleu Côte d’Azur, l'attaquant de l'OGC Nice, Evann Guessand, prêté au FC Nantes la saison dernière, a expliqué pourquoi il a décidé de rester à Nice cet été. "J’avais plusieurs sollicitations lors du mercato comme tous les joueurs sur le marché. Après pour un joueur formé au club, le premier objectif c’est de s’imposer dans son club formateur. J’ai la possibilité de le faire, je crois en mes capacités. J’ai longuement échangé avec le directeur sportif et le coach sur le projet du club, cela m’a conforté dans mon choix. Personne ne m'a forcé à rester. Je sentais le coup, je sais que j’avais l’occasion de jouer un rôle dans cette équipe."

Montpellier - Clermont : le match sera rejoué le 29 novembre

La Ligue a annoncé hier que le match entre le MHSC et le CF63, comptant pour la 8e journée, sera rejoué le mercredi 29 novembre à 19h à huis clos. Le 8 octobre, la rencontre avait été arrêtée à la 91e minute, alors que les Montpelliérains menaient 4-2, après qu'un pétard ait touché le gardien auvergnat Mory Diaw. En plus de ce match à rejouer, le MHSC est frappé d'un point de retrait au classement plus un autre avec sursis et la tribune Etang de Thau, d'où est parti le pétard, celle du kop héraultais, est fermée pour deux matches.

Montpellier : ce qu'il s'est réellement passé entre Der Zakarian et Sakho

Le journaliste de France Bleu Bertrand Queneutte a livré la version définitive de l'affaire Der Zakarian-Sakho, assurant qu'il n'y a jamais eu de balayette : "Il y a des âneries, des conneries qui ont été racontées depuis quelques jours sur cette affaire Sakho/Der Zakarian. Moi en tant que journaliste, j’aime bien les faits, pas les rumeurs écrites à droite ou à gauche. Mamadou Sakho a repris le chemin de Grammont, oui, il a lui même posté des photos. Il est de retour alors que certains pensaient qu’il serait licencié. S’il est de retour, c’est que tout n’était pas aussi clair. De notre côté, nous avions très vite nuancé, mettant en avant qu’il n’y avait pas un Mamad’ agresseur et un Der Zak’ victime de l’autre. C’est plus nuancé et je ne suis pas en train de taper sur Michel Der Zakarian. On a su rapidement que l’histoire était plus grise que noire ou blanche. Der Zak le confirmant lui-même en parlant de petit incident".

Le journaliste a poursuivi : "Confirmation aussi avec l’enquête interne et les joueurs qui ont parlé avec la direction, la balayette n’a jamais existé, honte à ceux qui ont envoyé ce terme. Der Zak’ lui même l’a reconnu. Sakho a bien tenu le coach par le col, il le reconnait mais le coach, avant ça et peut-être à juste titre, avait dégoupillé pour une mauvaise passe, parce que le match à Nantes n’était pas bon, qu’il y avait l’histoire de Clermont. Sakho a quitté l’entrainement avant la fin, Der Zak’ a eu un échange avec lui, le ton est monté et Der Zak’ est allé affronter Sakho, sans le toucher et c’est là que le geste de Sakho, attention, on parle de tenir par le col. Voilà. C’est tout ce que je veux dire. Oui, Sakho n’a pas à quitter prématurément l’entrainement, oui, il n’a pas à tenir son entraineur par le col mais Der Zak’ ne doit pas avoir une attitude plus mesurée ? Je ne sais pas. Il a raison en tout cas d’émettre des critiques, c’est le boss, c’est son droit. Je ne veux pas que qu’on raconte des bêtises en rapportant une balayette ou une agression".

Mais aussi...

Girondins, FC Nantes, LOSC : Girard annonce sa retraite par un tacle

Entraîneur pendant trois décennies, René Girard a confirmé à Girondins4ever qu'il avait pris sa retraite à 69 ans, après une dernière expérience au Paris FC (2020-21). Mais cet ancien milieu agressif, qui a fait les beaux jours de Bordeaux sur le terrain avant d'officier entre autres à Strasbourg (1998), Montpellier (2009-13) avec qui il a été champion en 2012, Lille ou Nantes, ne pouvait pas partir sans mettre un ultime tacle aux dirigeants français, accusés de privilégier les coachs étrangers : "Oui, je suis officiellement retraité, on peut le dire. Après mon dernier challenge au Paris FC, ça a été le calme plat. Je ne me suis pas trop mis sur le marché non plus. Et comme les entraîneurs étrangers sont meilleurs que les Français, apparemment (sourire)... Ce n’est pas évident de quitter un monde comme le nôtre. Quand on arrête, ça fait un trou. Mais aujourd’hui, je fais mes picholines, il y a mes petits-enfants, les copains, le bar des Halles, les raseteurs dont je suis un fervent supporter... Je vis sans la pression que j’ai connue durant ma carrière".

Toulouse : Restes prolonge jusqu'en 2028 (officiel)

Révélation du début de saison toulousain, le jeune gardien Guillaume Restes (18 ans) a prolongé jusqu'en 2028 avec les Violets. A Toulouse depuis l'âge de 6 ans, le Toulousain de naissance va poursuivre sa progression dans son club formateur.

GU𝗜𝗟LAUME 𝗥𝗘𝗦𝗧𝗘S ✍️



Le Club est ravi d'annoncer la prolongation du contrat de son Pitchoun et gardien de but @guillaume_rts40, arrivé au club à 6 ans 💜 pic.twitter.com/nbc1SdrEZg — Toulouse FC (@ToulouseFC) October 31, 2023

Stade de Reims : un film bientôt tourné chez les Rouge et Blanc !

Le réalisateur Fabien Onteniente, qui avait tourné le film "Trois Zéros" en 2002, va faire une suite, baptisée "Quatre Zéro". Il s'est rendu à Reims pour visiter les installations du club champenois. Le président du SDR, Jean-Pierre Caillot, et le capitaine des Rouge et Blanc, Yunis Abdelhamid, l'ont accompagné pendant sa visite.

Équipe de France : la Coupe du monde 2034 en Arabie Saoudite

Les candidats à l'organisation de la Coupe du monde 2034 avaient jusqu'à hier pour déposer leur dossier de candidature. L'Australie ayant renoncé au dernier moment, c'est donc l'Arabie Saoudite qui a été désignée officiellement par la FIFA, faute de rivaux. Pour rappel, l'édition 2026 aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique ; celle de 2030 en Argentine, en Uruguay, au Portugal, en Espagne et au Maroc.

Podcast Men's Up Life