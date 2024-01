Monaco en deuil, 2 nouvelles pistes au LOSC, Atal parti pour rester à Nice !

Arrivé au Stade Rennais cet hiver, Azor Matusiwa (25 ans) a évoqué son départ imprévu du Stade de Reims sur ce Mercato. « J’ai dû réfléchir aussi parce que l’été dernier, j’avais parlé avec les dirigeants de Reims, et le planning était de me vendre l’été prochain. J’ai été surpris quand Rennes est venu. Mais c’est un bon choix », a glissé le Néerlandais, qui veut utiliser les Rouge et Noir comme un tremplin : « Passer de Reims à la Premier League, ça aurait vraiment été une grande étape. Rennes est un grand club, a l’ambition de jouer chaque année en Ligue Europa, je pense que c’est mieux pour moi, pour m’adapter, jouer à ce niveau, continuer à progresser ».

En quête d’un avant-centre sur ce Mercato d’hiver, le LOSC regarde beaucoup les opportunités au Portugal. En plus de Petar Musa (Benfica, 25 ans), les Dogues apprécient le profil de Robert Bozenik (Boavista, 24 ans). Selon Sky Sport, Lille a toutefois un train de retard sur le FC Séville qui a déjà formulé une offre de 5 M€. Le média andalou Estadio Deportivo précise également que le Werder Brême est sur les rangs pour le Slovaque, sous contrat jusqu’en 2026 avec le Boavista.

L'ASM est en deuil après le décès de son ancien joueur, entraîneur et dirigeant Jean Petit, parti à l'âge de 75 ans. Né à Toulouse, formé au TFC, l'ancien milieu a fait toute sa carrière en Principauté (1969-82), décrochant deux titres de champion (1978, 1982) et une Coupe de France (1980). Il a ensuite été l'adjoint de tous les entraîneurs asémistes, d'Arsène Wenger à Marcelo Gallardo en passant par Jean Tigana ou Claude Puel. Il a également assuré deux intérims d'un total de cinq matches. C'est une véritable légende monégasque qui s'en est allée.

Souvent présenté comme le nouveau Kylian Mbappé, Malamine Efekele (19 ans) quitte l’AS Monaco cet hiver. Foot Mercato nous apprend qu’après avoir prolongé son bail d’un an jusqu’en juin 2026, l’ailier de l’équipe de France U20 a été prêté six mois, sans option d’achat, au Cercle Bruges, club partenaire du club princier en Belgique.

Présente au CHU de Reims dans le cadre de l’opération Pièces Jaunes, Brigitte Macron a montré qu’elle avait quelques connaissances en matière de football… Y compris au moment de parler du Stade de Reims. Sur Champagne FM, la Première dame de France a confessé être fan de Junya Ito (30 ans) : « Il y a un Japonais qui joue très bien à Reims, comment s’appelle-t-il déjà ? Oui, Junya Ito, c’est ça. Il est très bon !». Avec beaucoup d’humour, Brigitte Macron a d’ailleurs suggéré à Didier Deschamps de l’appeler en équipe de France. Une sortie qui a amusé l’auditoire…

Le milieu gauche grec Panos Katseris (22 ans) s'est officiellement engagé hier soir avec le FC Lorient. Il arrive de Catanzaro et s'est engagé en échange d'une indemnité de 3 M€.

