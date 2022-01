Rennes – Bordeaux, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

Décimé en début d'année à cause de la CAN et du Covid, le Stade Rennais n'avait pas encore vu, jeudi soir, de nouveaux cas se déclarer dans son effectif. Bruno Genesio disposait donc d'une équipe acceptable seulement amputée de son « club des 4 » africain (Gomis, Traoré, Aguerd, Sulemana), de Romain Salin (dos) et de Jérémy Gélin (en reprise après ses croisés). On attendra quand même les tests PCR de ce vendredi.

Les absents du côté de Rennes : Gomis, H.Traoré, Sulemana, Aguerd (CAN), Salin, Gélin (blessés).

Bordeaux a fait du tri dans son effectif

Autre grand traumatisé du Covid (21 cas à la reprise!), Bordeaux a aussi vu sa situation se normaliser même si ce sont désormais les mises à l'écart qui rythment la vie du club aquitain (Baysse, Koscielny, Otavio, Maja, Kalu, Zerkane). Vladimir Petkovic devra également se passer de Jimmy Briand et Amadou Traoré blessés. Gideon Mensah et Junior Onana sont quant à eux à la CAN.

Les absents du côté de Bordeaux : Mensah, Onana (CAN), Briand, Traoré (blessés), Baysse, Koscielny, Otavio, Maja, Kalu, Zerkane (écartés).

Rennes : Alemdar – Assignon, Omari, Badé, Truffert – Santamaria, Martin, Majer – Bourigeaud (cap.), Laborde, Terrier.

Bordeaux : Costil (cap.) - Pembélé, Gregersen, Mexer, Mangas – Elis, Sissoko (ou Fransergio), Lacoux, Adli - Niang, Hwang.