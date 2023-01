Rennes et Brest sur des pistes du LOSC, grosse surprise en vue à l'OM pour Ounahi ?

A l'affût en cas de départ de Kamaldeen Sulemana d'ici au 31 janvier, le Stade Rennais tente de régler l'arrivée de Maghnes Akliouche (AS Monaco, 20 ans). Alors que les négociations autour de la prolongation au delà de 2024 du milieu offensif patinent, les Bretons auraient formulé une offre de 6 M€ selon L'Equipe. Pour rappel, Akliouche est aussi une cible importante du côté du LOSC même si les Dogues cherchent d'abord à régler le recrutement d'un latéral droit (Nadir Zortea) avant d'éventuellement s'activer sur un offensif...

Du fait de ses nombreux blessés (Del Castillo, Pereira Lage, Chardonnet, Fadiga), le Stade Brestois pourrait recruter sur la fin du Mercato comme l'a fait savoir son entraîneur Eric Roy ce vendredi en conférence de presse.

« Par rapport à la configuration actuelle, j’espère qu’il y aura des arrivés d’ici mardi soir. On peut considérer que l’on pourrait se renforcer dans toutes les lignes. Mais après il n’y a aucune demande de ma part comme je l’ai déjà dit. Je suis prêt à remplir les objectifs avec ce groupe-là. S’il y en a qui arrivent et qui nous apportent un plus ce sera très bien sinon on fera sans ».