Rennes et Nice veulent des recrues d'urgence, Fenway a zappé Bordeaux, un cadre du Barça vers Monaco ?

Stade Rennais : Stéphan veut des recrues devant... et vite !

Victorieux du Werder Brême (1-0) pour son dernier match de préparation samedi, le Stade Rennais n’est pas encore totalement opérationnel pour la reprise de la Ligue 1 aux yeux de son entraîneur Julien Stéphan, qui a appuyé sur un besoin du Mercato face aux micros à l’issue de la rencontre :

« On sait qu’on aura encore des mouvements et des joueurs à intégrer. Peut-être la semaine prochaine, peut-être la suivante. Il faudra être prêt à intégrer ces joueurs-là. On a besoin de plus de profondeur dans notre jeu. Il y aura certainement des ajustements faits en conséquence ».

En attendant ses recrues et ses départs, le coach rennais a annoncé le retour dès mardi de ses internationaux olympiques Adrien Truffert, Désiré Doué et Arnaud Kalimuendo : « Ils postuleront pour le match de dimanche. En tout cas tous ceux qui seront encore là dimanche. » Face à l’OL, les deux derniers nommés pourraient faire office de solutions provisoires en attendant les recrues offensives.

L'OGC Nice en bataille devant la FIFA avec son ex partenaire

Ça chauffe sérieusement entre l’OGC Nice et son ancien partenaire du RAC Abidjan. Selon L’Equipe, le dossier pourrait même se finir devant la FIFA puisque le club ivoirien réclame aujourd’hui de récupérer certains intéressements de 30% sur deux transferts (Jean N’Guessan à Metz et Ange Ahoussou à Pau) pour un total de 900 000€. Somme que Nice se refuse de payer aujourd’hui pour avoir dénoncé, dès 2023 et de manière unilatéral, l’accord liant le Gym au RAC.

La raison ? Après avoir investi 5 M€ depuis 2018 du côté d’Abidjan, le club azuréen aurait mis en lumière de possibles pratiques douteuses de son club partenaire suite à un audit mené par KPMG à l’époque. Si on imagine mal la FIFA prononcer une interdiction de recrutement pour ce genre de somme ou de motif, le dossier sera quand même à suivre de près…

AS Monaco : c'est signé pour Mawissa (Toulouse)

Dimanche, l’AS Monaco a officialisé la signature du défenseur du Toulouse FC Christian Mawissa (19 ans), qui s’est engagé pour cinq saisons (2029) avec le club princier. Coût du transfert : 16 M€ + 4 M€ de bonus.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Christian Mawissa 🇫🇷



Le défenseur tricolore de 19 ans s’est engagé pour 5 saisons et est désormais lié au club jusqu’au 30 juin 2029 🆕 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 11, 2024

Toulouse FC : Logan Costa pousse pour Bologne

Christian Mawissa vendu, le Toulouse FC pourrait aussi perdre un second central en la personne de Logan Costa (23 ans). En effet, selon le journaliste italien Nicolo Schira, le Capverdien fait aujourd’hui le forcing pour rejoindre Bologne où il s’est déjà entendu pour un contrat de quatre ans (2028) à 1,25 M€ par an. Les deux clubs cherchent une issue sur l’indemnité de transfert.

Et aussi...

RC Strasbourg : un joueur de Chelsea débarque

Un nouveau joueur de Chelsea débarque au RC Strasbourg ! Ce dimanche soir, le club alsacien a annoncé le prêt pour un an, sans option d’achat, du latéral américain Caleb Wiley (19 ans), recruté cet été du côté de la MLS à l’Atlanta United.

👀🔵⚪️ pic.twitter.com/2V8qsthrs9 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 11, 2024

... ainsi que Lemarechal (AS Monaco)

Par ailleurs, si l’on en croit L’Equipe, le RCSA est sur le point de finaliser le transfert de Félix Lemarechal (milieu de l’AS Monaco, 21 ans). Sortant d’un prêt réussi en Jupiler League (D1 belge) du côté du Cercle Bruges, il va être transféré pour 8 M€ en Alsace. Il doit s’engager pour cinq ans (2029) à l’issue de sa visite médicale.

Stade de Reims : un milieu de l'Ajax visé

Selon le média batave Transfer Watch, le Stade de Reims aurait des vues sur le jeune milieu défensif de l’Ajax Amsterdam, Silvano Vos (19 ans). Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le club amstellodamois, l’intéressé est apparu à 13 reprises en Eredivisie l’an passé (366 minutes jouées).

Stade Brestois : Eric Roy râle sur le Mercato

Qualifié pour la Ligue des Champions, le Stade Brestois galère dans son Mercato. A l’heure actuelle, le club armoricain n’a signé que deux renforts (N’Diaye de Troyes et Ajorque de Mayence) et ça agace Éric Roy qui s’en est ému dans le Télégramme :

« On n'a pas un effectif complet pour pouvoir travailler (…) J'attends encore 5 joueurs, peut-être 6 si on a une bonne opportunité sur le marché. Et à tous les postes, en défense, au milieu et devant… »

Mais aussi

MHSC : direction l'Arabie Saoudite pour Tamari ?

S’il désirait dans un premier temps rester en Europe et ne pas rejoindre l’Arabie saoudite, Mousa Tamari (MHSC, 27 ans) aurait changé d’avis ces derniers jours selon L’Equipe. Cité du côté d’Al-Nassr, Leicester ou encore Stuttgart, l’ailier jordanien – qui veut quitter Montpellier seulement un an après son arrivée – aurait reçu deux offres émanant d’Al-Shabab et de Neom SC (D2).

Par ailleurs, Mohamed Toubache-Ter avance que le MHSC piste le milieu polyvalent Edimilson Fernandes, actuellement à Mayence. Deux autres clubs de Ligue 1 suivent aussi un joueur qui intéresse la formation héraultaise depuis 2-3 ans.

Le Havre : Kinkoué a recalé un second club

Élément le plus bankable de l’effectif du Havre, Etienne Kinkoué (22 ans) quittera-t-il la Normandie cet été ? Ce n’est pas gagné… En tout cas, le défenseur originaire de Lyon se montre très sélectif. En effet, en plus d’Hoffenheim (D1 allemande), les Turcs de Trabzonspor ont aussi tenté leur chance pour Kinkoué mais ni le club doyen ni le joueur n’ont répondu favorablement à cette option.

Yacine Bammou (ex Nantes) vers la Ligue 2

Perdu en D2 chinoise du côté du GX PG Haliao, Yacine Bammou (32 ans) pourrait bien faire son retour en France. L’ancien vendeur de la boutique du PSG, qui s’est révélé du côté du FC Nantes, devrait s’engager dans les prochaines heures du côté de l’USL Dunkerque (L2) selon la Voix du Nord.

Girondins : Fenway vise un autre rachat que Bordeaux

Sur les rangs pendant de longues semaines pour acquérir les Girondins de Bordeaux, le fonds d’investissement Fenway Sports Group est, semble-t-il, passé à autre chose. D’après Josh Kosman du New York Post, le groupe propriétaire de Liverpool souhaiterait se positionner sur le rachat de la franchise des Boston’s Celtics, champion en titre de NBA. Aujourd’hui relégué en National 2, Bordeaux a fait appel de cette décision et sera entendu ce lundi par la DNCG fédérale. Gérard Lopez compte présenter un budget de 5 M€ à cette occasion.

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !

Et enfin...

OGC Nice : Haise attend 3 recrues

Selon L'Équipe, l'OGC Nice attend 1, voire 2 défenseurs centraux ainsi qu'un piston gauche. Franck Haise et Florian Maurice « échangent plusieurs fois par jours et sont alignés sur la nécessité de recruter dans ce secteur. » Par ailleurs, le Gym a la volonté de prolonger Marcin Bulka, Antoine Mendy et Evann Guessand avant la fin du mercato estival.

LOSC : le même onze face à Fenerbahçe ?

Sauf choix tactique, L’Équipe avance que Bruno Génésio ne devrait pas changer le onze du match aller contre Fenerbahçe. Ismaily a été déclaré forfait pour les deux rencontres ainsi qu’Ayyoub Bouaddi, touché à une cheville. Aïssa Mandi et Osame Sahraoui, les deux dernières recrues, comptent une semaine d'entraînement. Le LOSC sait qu'il sera plus chahuté demain soir qu'à Valenciennes (2-1, mercredi dernier). Avec Alexander Djiku et Allan Saint-Maximin titulaires, Fenerbahçe aura plus de rythme après son succès samedi en Championnat (1-0 face à Demirspor). J.D.

L'équipe probable : Chevalier – Meunier, Diakite, Alexsandro ou Mandi – André (cap.), A. Gomes – T. Santos, Cabella, Haraldsson, Gudmundsson – J. David.

FC Barcelone : Roberto vers l'AS Monaco ?

Alors que le FC Barcelone a annoncé son départ hier, Sergi Roberto pourrait bien rebondir en Ligue 1. Selon El Nacional, le joueur polyvalent veut rester en Europe et valorise cinq offres… dont une menant à l’AS Monaco ! Les autres clubs en question sont notamment : le Séville FC, Francfort et l’Ajax Amsterdam.

🔴⚪Sergi Roberto à Monaco ?! 🇪🇸👀



▶️Le Barca a annoncé son départ AUJOURD'HUI.

▶️Le joueur veut encore jouer en EUROPE et VALORISE 5 offres.

▶️Celle de Séville,Ajax, Frankfurt et............MONACO 😳



SERGI ROBERTO À MONACO, VOUS VALIDEZ ?

(@elnacionalcat) pic.twitter.com/EA8eiDOtH4 — Djazairï Monégasque🇲🇨🇵🇸🇩🇿 (@actuligueOne) August 11, 2024