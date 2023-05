Rennes rate un joli coup avec Diouf, Digard fait payer Nice, les Girondins sur un ex flop de l'ASSE ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

L'OGC Nice encore mis à l'amende pour Digard L'information est passée inaperçue la semaine passée mais c'est un nouveau coup dur apporté à l'OGC Nice et à Didier Digard. Bien qu'il a été admis parmi les dix candidats de la session 2023-24 du BEPF, le coach par intérim des Aiglons a vu sa demande de dérogation retoquée par la la commission fédérale des éducateurs et entraîneurs de football qui a jugé qu'il n'avait pas encore démarré sa formation. Ce n'est donc qu'à compter du 22 mai prochain que Nice ne paiera plus l'amende pour son entraîneur. Soit un chèque supplémentaire de 75 000€ à signer pour Inéos, lequel hésite de plus en plus à confier les rênes de son projet à Didier Digard pour la saison prochaine. Comme le rapporte Nice-Matin, la promotion de Marama Vahirua à la place de Digard sur le banc de la réserve a également coûté 6 points de retrait à l'équipe de National 3... plus proche que jamais de tomber en Régionale 1. Stade Rennais : il y avait mieux à faire avec Andy Diouf ! Mardi après-midi, le FC Bâle a acté la signature définitive du milieu de terrain du Stade Rennais Andy Diouf (20 ans). Initialement prêté pour une saison en Suisse, l'international Espoirs s'est engagé jusqu'en juin 2027 avec la formation helvète. Selon Foot Mercato, l'option d'achat était "seulement" de 5,5 M€. Pas forcément un bon coup pour Florian Maurice puisque la cote de Diouf a complètement explosé à Bâle et que l'intéressé est désormais suivi par de gros clubs allemands et anglais. Même s'il venait à être transféré cet été, Andy Diouf permettra à Bâle de faire une plus-value... ℹ️ Amdouni et Diouf nous ont rejoint l'été dernier en prêt de @lausanne_sport et @staderennais et ont été impressionnants lors de leur première saison en ?￰゚ヤᄉ.



Les deux joueurs signent avec le club jusqu'à l'été 2027. — FC Bâle 1893 ?￰゚ヌᄋ (@FC_Basel_fr) May 2, 2023

AS Monaco : la porte de Chelsea se referme pour Paul Mitchell

Sur le départ de l'AS Monaco, Paul Mitchell ne devrait pas rejoindre Chelsea où il est évoqué dans le cadre d'un ticket avec Mauricio Pochettino comme entraîneur. Selon le Evening Standard, la direction des Blues – qui a été séduite par le travail de Laurence Stewart (ex Monaco) et Paul Winstanley (ex Brighton) – n'envisagerait plus de bouleverser son organigramme.

MHSC : le Milan AC veut Wahi, Montpellier sur un ailier de l'AEK Athènes

Si Elye Wahi (20 ans) est plutôt parti dans l'idée de faire une saison de plus en Ligue 1, l'avenir de l'attaquant du Montpellier Hérault SC va surtout dépendre des offres. Si l'on en croit Calcio Mercato, le Milan AC est toujours très chaud pour l'attirer et a même déjà amorcé des discussions avec le club héraultais pour faire signer Wahi alors que Monaco, Francfort et plusieurs formations anglaises (dont Arsenal) sont aussi à l'affût.

Conscient que le secteur offensif sera l'un de ses grands chantiers cet été et que le possible départ de Wahi (en plus de Germain et Mavididi) imposerait d'être malin, le MHSC aurait déjà lancé un hameçon en Grèce du côté de l'AEK Athènes. Selon Sport24, un contact aurait été amorcé pour l'ailier trinidadien Levi Garcia (25 ans, 18 buts, 5 passes décisives cette saison). Montpellier se serait même rendu à Athènes la semaine dernière pour discuter alors que l'AEK espère récupérer plus de 10 M€ pour son joueur.

Stade Brestois : Loïc Rémy parti pour être un flop complet

Arrivé sur la pointe des pieds à l'issue du Mercato de janvier pour un contrat court jusqu'à la fin de saison, Loïc Rémy (36 ans) n'est pas certain de disputer le moindre match avec le Stade Brestois. A court de rythme après deux saisons galères en Turquie puis gêné par un souci physique, l'ancien attaquant de l'OL, de Lens, de Nice, de l'OM, de Chelsea ou encore de Lille vient tout juste de démarrer les entraînements collectifs sur le mois d'avril selon le Télégramme. S'il joue un rôle de grand frère dans le vestiaire breton, Rémy a encore besoin de temps pour revenir et Eric Roy n'est pas certain de pouvoir compter sur lui dans la course au maintien. Lors de son dernier point presse, le coach du SB29 a été lancé sur la possibilité de faire jouer l'ex-international tricolore : « Au moins une fois, je l'espère », a-t-il lâché sans trop y croire. A Brest, Loïc Rémy émarge à 10 000€ brut par mois pour jouer les chaperons.

Stade de Reims : Will Still scelle son avenir

Dans un entretien à L'Union, Will Still (30 ans) s'est voulu très rassurant sur son avenir au Stade de Reims. Le technicien belge a annoncé qu'il serait probablement sur le banc champenois « sauf si le Real Madrid vient toquer à (sa) porte » : « Je suis hyper compétiteur et j’ai envie que le Stade de Reims titille les clubs qui jouent l’Europe ».

Au niveau du club, tout le monde est sur la même longueur d'ondes selon lui : « Les conversations qu’on a sont très intéressantes. On discute sur les joueurs qui entrent, qui sortent, le salaire, le cadre de travail... Ce sera réglé avant juin ».

RC Strasbourg : les travaux de la Meinau vont démarrer !

Comme annoncé depuis de nombreux mois, la Meinau, le stade du RC Strasbourg, va bel et bien faire peau neuve d'ici à l'été 2026. L'écrin alsacien va voir sa capacité portée à 32 000 places (contre 27 000 actuellement). En conférence de presse, le club, l'Eurométropole de Strasbourg, la mairie et la région Grand-Est ont fait le point sur le calendrier des travaux... qui démarreront dès l'issue du championnat au mois de juin. Un investissement à 160 M€ HT qui, on l'espère, servira à un club de Ligue 1 et non le dindon de la farce des quatre descentes de l'été...

Girondins : Bordeaux toujours sur un ancien flop des Verts ?

Si les Girondins de Bordeaux ne savent pas encore s'ils évolueront en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine, cela n'empêche pas les équipes de Gérard Lopez d'avancer sur le recrutement. Yohan Cassubie (Niort) a déjà signé et d'autres joueurs dont le capitaine du Toulouse FC Brecht Dejaegere ont fait l'objet de propositions.

D'après le journaliste grec Giannis Chorianopoulos, les Girondins, au même titre que le LOSC, le VfB Stuttgart, le Celtic Glasgow, la Lazio de Rome ou encore le Slavia Prague avaient dépêché un émissaire pour assister au derby entre le Panathinaïkos et l'AEK Athènes. Le nom de la cible bordelaise n'est pas connue mais Girondins4ever rappelle que le club aquitain était sur Harold Moukoudi il y a quelques années avant que le défenseur camerounais ne choisisse finalement l'ASSE. En échec chez les Verts de Saint-Etienne, l'ancien Havrais est métamorphosé depuis qu'il a rejoint la Grèce...

