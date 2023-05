Gouiri envoie une pique à Nice, Rennes ne jete pas l'éponge pour Traoré, Fribourg vise un ex de l'OM

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Stade Rennais, OL : Genesio croit en une prolongation d'Hamari Traoré Si Hamari Traoré arrive en fin de contrat en juin et que la tendance est que le Stade Rennais perde son capitaine, attiré par les sirènes anglaises et turques, Bruno Genesio n'a pas encore lâché l'affaire pour le latéral droit malien : « Rien n’est définitif car il y a des négociations entamées par le club (...) Oui, je l’ai déjà dit. Le club est aussi dans cet état d’esprit. Ce n’est pas que moi, comme j’ai pu le lire d’ailleurs. Il y a une proposition qui a été transmise par le club, Florian et le président. Après ce sont des discussions, et c’est normal qu’il y ait des discussions quand on renégocie un contrat, c’est de bonne guerre, c’est comme ça ». Pour l'OL, qui était chaud sur le dossier, la donne s'est en revanche largement compliquée... OGC Nice : la petite pique d'Amine Gouiri (Stade Rennais) Dans un entretien au Télégramme, Amine Gouiri a fait le bilan de sa première saison au Stade Rennais... Profitant de l'occasion pour coller un tacle à l'OGC Nice, son club précédent, lui qui estime avoir franchi une étape en partant : « Je suis arrivé ici, dans un club plus structuré, qui joue, chaque année, l’Europe. Rennes est un club qui grandit et qui va encore grandir. Il fait déjà partie des meilleurs clubs de France. J’ai atterri dans une belle équipe avec un coach et un staff qui me connaissent bien ». Pour autant, comme le Gym, Rennes pourrait rater l'Europe cette saison. Une possibilité que l'ancien Lyonnais ne veut pas envisager : « Ça fait cinq ans que le club la joue, ce serait difficile. On n’y est pas habitué. La Coupe d’Europe est toujours un plus, ce sont des matchs qu’on veut jouer. Mais ça ne va pas arriver ! On va tout faire pour que ça n’arrive pas. À vrai dire, on ne pense même pas à cette éventualité. À nous de faire le taf. Moi aussi, personnellement, d’aider l’équipe. Si on se qualifie, ce sera un objectif atteint ».

MHSC : un avant-centre de Lillestrom visé

Si l'on en croit l'excellent site Allez-Paillade, Montpellier serait sur les rangs pour recruter l'avant-centre nigérian Akor Adams (Lillestrom, 23 ans). Auteur d'un début de saison canon en D1 norvégienne (7 buts en 7 matchs) et deuxième meilleur buteur de son championnat, l'intéressé est également dans les bons papiers du Werder Brême. Selon cette même source, le profil d'Akor Adams a été validé par Michel Der Zakarian lui-même.

FC Lorient, Stade de Reims : la piste Kouamé Autonne

A l'affût du marché des défenseurs centraux, le Stade de Reims et le FC Lorient seraient sur le stoppeur ivoirien (naturalisé émirati) Kouamé Autonne (Al-Ain, 22 ans). C'est en tout cas ce qu'assure la Dernière Heure qui explique que le futur champion de Belgique Antwerp mais également le FC Bruges sont aussi sur les rangs. Al-Ain réclame au moins 3 M€ pour son joueur...

Toulouse FC : vague de départs à venir chez les Violets

Comme le Toulouse FC l'a fait savoir hier en fin d'après-midi, Maxime Dupé, Brecht Dejaegere, Stijn Spierings, Branco van den Boomen et Rhys Healey quitteront tous le Téfécé en fin de contrat cet été. Mais ce ne seront pas les seuls départs au sein d'un effectif pourtant qualifié pour la Ligue Europa.

En effet, le site Les Violets nous apprend que, pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, Damien Comolli va également ouvrir la porte à Zakaria Aboukhlal, Anthony Rouault et Fares Chaibi. Du fait des récentes polémiques, le Marocain est poussé au départ malgré un contrat courant jusqu'en 2026. Concernant le défenseur, Toulouse ne veut pas le perdre gratuitement dans un an et espère une vente en France (Nice ?) ou à l'étranger. Enfin, concernant Chaïbi, c'est son entourage qui le pousse au départ mais le Téfécé attend quand même 20 M€ pour son transfert.

RC Strasbourg : la Bundesliga rêve de Perrin

S'il a eu besoin de quitter l'OM pour le RC Strasbourg pour évoluer durable en Ligue 1 l'an passé, Lucas Perrin (24 ans) ne regrette absolument pas son choix. Il faut dire que le défenseur central a vu sa cote remonter fortement comme le rapporte Foot Mercato qui explique que Fribourg, actuel 5ème de Bundesliga, songe à lui pour l'an prochain.

Sahi n'est pas le seul bon coup de Ligue 2 à revenir au RC Strasbourg

Quasiment maintenu en Ligue 1, le RC Strasbourg va amorcer un nouveau cycle l'an prochain. Cycle potentiellement validé par la vente du club à Todd Boehly, le patron américain de Chelsea. Il se pourrait aussi que, pour compenser les départs, le club alsacien choisisse de faire confiance à ses prêtés en Ligue 2. En plus du virevoltant Moise Sahi Dion (Annecy) qui pourrait remplacer Habib Diallo à la pointe de l'attaque, Marvin Senaya (Rodez) a aussi un coup à jouer. Le latéral est en tout cas motivé comme il l'a fait savoir à Foot Mercato : « Je retourne à Strasbourg avec l’envie de m’imposer, de montrer que j’ai progressé et que je suis prêt à atteindre l’échelon supérieur tout simplement. Y rester est un objectif. Après il y a plein de paramètres que je ne contrôle pas. De mon côté, en tant que club formateur, j’ai l’envie d’évoluer à la Meinau pour les prochaines années ».

SCO Angers : Diony rêve d'une prolongation, Dujeux rempile

En conférence de presse, Loïs Diony (30 ans) a évoqué son avenir... lui qui revient tout juste d'une rupture des ligaments croisés et se voit bien rempiler au SCO Angers en Ligue 2 quitte à accepter un salaire bien inférieur :

« Je suis très heureux d’être revenu avant la fin de la saison. Mais c’est pesant, ça m’inquiète de ne pas avoir de contrat ni de salaire au 1er juillet. J’ai une famille et besoin d’argent pour vivre. Je dois retrouver un contrat au plus vite pour partir en vacances l’esprit libre. J’aime cette ville, ce club, je me sens bien ici : rester est ma priorité. J’espère qu’on trouvera un bon projet ensemble (…) Si jamais ce n’est pas possible, à moi de trouver autre chose ailleurs ».

Alors que le coach Alexandre Dujeux, parachuté sur le banc il y a quelques semaines, a prolongé son bail de deux ans au SCO, Diony reconnaît sans peine que le grand flou pèse sur le vestiaire : « On se demande à quoi l’équipe va ressembler la saison prochaine, si on va se renforcer, garder la même ossature, s’il y aura un blocage au niveau du recrutement, quel rôle on va jouer en L2 ? J’espère qu’on sera fixé le plus rapidement possible. Si je dois rester, j’aimerais qu’on se batte pour la remontée immédiate ».

Girondins de Bordeaux : de la concurrence belge pour Dejaegere (Toulouse FC)

Annoncé partant du Toulouse FC, Brecht Dejaegere (31 ans) dispose de nombreuses touches pour rebondir. S'il a reçu une offre des Girondins de Bordeaux, le milieu n'est pas certain de continuer en France. La Dernière Heure rapporte en effet que plusieurs clubs belges tentent de le faire revenir au pays. Affaire à suivre...

