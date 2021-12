Rennes – Nice : Christophe Galtier met en valeur une partie de son équipe

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Christophe Galtier a de quoi être fier de ses joueurs. En terres bretonnes, les joueurs de l’OGC Nice ont refroidi le Stade Rennais en s’imposant avec une unité d’avance (1-2). En conférence de presse, l’entraineur des Aiglons est revenu sur la prestation de ses hommes. La défense a été encensée par le coach champion de France en titre.

Christophe Galtier : « Avec l’entrée de Guirassy, on s’attendait à beaucoup de centres. Ils ont utilisé un maximum la largeur et cela m’a imposé de mettre de la valeur athlétique dans la surface. Ils ont beaucoup centré, mais on a su défendre intelligemment. » pic.twitter.com/ujAg0ZIDqO