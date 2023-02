Rennes remporte le derby à Nantes, Reims et Ajaccio s'imposent, tous les scores

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Largement dominateur dans le jeu mais mis en échec par un excellent Steve Mandanda, le FC Nantes s'est incliné dans son derby à la Beaujoire face à Rennes (0-1). Jérémy Doku est le buteur de ce match que vous pouvez revivre en direct commenté sur notre site.

Dans les autres matchs, Will Still a pris sa revanche. Eliminé en Coupe de France à Toulouse, le Stade de Reims a largement dominé les Violets ce dimanche (3-0). Un succès champenois mérité, qui s'est construit rapidement sur des réalisations de Junya Ito (5e) et Marshall Munetsi (7e) avant un troisième but du capitaine Yunis Abdelhamid (68e).

Malgré le 13e but cette saison de l'inévitable Habib Diallo, le RC Strasbourg n'est pas parvenu à prendre le meilleur sur Clermont au stade Gabriel Montpied (1-1). Enfin, l'AC Ajaccio a arraché un succès précieux sur l'ESTAC (2-1) en retournant le match en sept minutes sur un penalty de Youcef Belaïli et une réalisation d'El-Idrissy.

Tous les résultats des matchs de 15 heures :

FC Nantes 0-1 Stade Rennais

But : Doku (20e)

Clermont 1-1 Strasbourg

Buts : Rashani (65e) ; H.Diallo (35e)

AC Ajaccio 2-1 Troyes

Buts : Belaïli (63e, sp.) et El Idrissy (70e) ; Ma.Baldé (23e)

Reims 3-0 Toulouse