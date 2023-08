Rennes sur 3 milieux de Serie A, Nice en galère au Mercato, Chelsea veut offrir un crack à Strasbourg

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Les 3 pistes du Stade Rennais pour l'après-Ugochukwu

Désireux de remplacer Lesley Ugochukwu, vendu à Chelsea, le Stade Rennais aurait trois pistes sérieuses selon L'Equipe. Outre Nemanja Matic (AS Rome), Tiémoué Bakayoko (ex-Milan AC, libre) et Morten Hjulmand (Lecce) seraient ciblés. Capitaine en Série A et à un an de la fin de son contrat, le Danois de 24 ans est la seule solution d'avenir réellement envisagée.

OGC Nice : 4 recrues visées sans l'aide d'Ineos ?

Ineos ayant coupé le robinet des dépenses comme l'avait fait savoir Jean-Pierre Rivère au moment de la présentation de Morgan Sanson, il ne devrait plus y avoir d'autres renforts au prix de Jérémie Boga, recruté pour 18 M€ à l'Atalanta Bergame. Selon L'Equipe, Florent Ghisolfi, le directeur sportif du Gym cherche encore un latéral gauche titulaire, un défenseur central, un ailier droit et un gardien de but avec la contrainte de trouver des solutions « low cost ». Sacré casse-tête !

Le LOSC sur un Espoirs argentin

L'Equipe confirme les rumeurs de la presse argentine selon lesquelles le LOSC songe à attirer le jeune milieu du Gimnasia La Plata Ignacio Miramon (20 ans). Une offre supérieure à 6 M€ aurait été formulée pour l'Espoir argentin, sous contrat jusqu'en décembre 2025 avec son club.

Chelsea voulait offrir Wahi (MHSC) à Strasbourg... ce sera finalement Washington !

Si c'est aujourd'hui l'Eintracht Francfort qui mène le dossier Elye Wahi (MHSC, 20 ans), Fabrizio Romano nous apprend que Chelsea a tenté de faire signer l'attaquant français pour moins de 30 M€ hors bonus... Avec pour projet de l'envoyer s'aguerrir du côté du RC Strasbourg. Montpellier - qui attendrait 40 M€ pour ouvrir la porte - a rejeté la proposition. RMC évoque aussi un intérêt de Fulham et West Ham. Un cadeau devrait tout de même arriver en Alsace de la part des Blues sous la forme du Brésilien Deivid Washington. Dans le viseur du Barça, cet attaquant de 18 ans évoluant à Santos va être recruté pour 15 M€ plus 8 M€ de bonus par Chelsea avant d'être envoyé à Strasbourg pour s'acclimater au football européen.

Understand Eintracht Frankfurt are now pushing again to sign Elye Wahi ?￰゚ヌᆱ?



Chelsea had bid rejected by Montpellier but remain in the race with plan to loan Wahi to Strasbourg.



Eintracht, insisting with long term project around Wahi. pic.twitter.com/3olgGU3T3Q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2023

Toulouse FC : Francfort accélère pour Chaïbi

Annoncé depuis de longues semaines, le transfert de Farès Chaibi (Toulouse FC, 20 ans) à l'Eintracht Francfort devrait bel et bien se faire. Selon Foot Mercato, le club allemand – qui s'apprête à perdre Randal Kolo Muani cet été – a accéléré sur le dossier de l'international algérien. En France, l'Eintracht discute aussi avec Montpellier pour Elye Wahi et avec l'ASSE pour Niels Nkounkou.

Reims va récupérer 10 M€ pour Lopy

Le Stade de Reims est sur le point de réaliser une jolie vente. Si l'on en croit L'Union, Dion Lopy va prendre la direction d'Almeria sur la base d'un transfert à 10 M€. Fabrizio Romano nuance ce chiffre avançant le montant de 6,5 M€ + bonus avec un pourcentage de 20% sur la revente.

Foley lève le voile sur ses projets au FC Lorient

Propriétaire à 40% du FC Lorient après avoir un temps tenté d'entrer dans l'actionnariat de l'OL avec John Textor, l'américain Bill Foley, proprétaire de Bournemouth, est sorti du silence dans Ouest-France pour évoquer son projet : « J’ai une option si je veux acheter le FC Lorient, Loïc a une option s’il veut vendre. C’est un très bon arrangement. Loïc veut rester à la tête du club au moins jusqu’en 2026, l’année du centenaire. Mais il peut rester aussi longtemps qu’il veut, j’en serai très heureux (…) Donc Loïc sera un investisseur au moins jusqu’en 2027. Mais il est possible que la bascule se fasse en 2026, où l’on peut devenir majoritaire et Loïc minoritaire ».

Et Foley rassure sur ses intentions : « Notre but n’est pas de faire de Lorient une équipe « nourricière » pour Bournemouth, mais de rendre Lorient meilleur pour grimper au classement de L1, avec une chance de se qualifier pour l’Europe. On l’aidera pour cela, notamment au niveau des transferts. Je veux que toutes mes équipes jouent l’Europe. On fera ce qui est nécessaire ».

Par ailleurs, le Texan a confirmé l'arrivée d'un troisième club dans sa galaxie avec le but d'en avoir 4 ou 5 dans son projet : « Cette stratégie de développement multiclubs est excitante. On discute actuellement avec plusieurs autres équipes, de championnats de moindre envergure pour rejoindre notre projet. On a regardé des clubs en Belgique, en Croatie, en D2 espagnole, en Pologne…Là, on négocie actuellement avec un club de Premier League écossaise, où on pourrait devenir actionnaires minoritaires (…) La multipropriété, c’est une arme contre le Qatar ou l’Arabie Saoudite ».

Stade Brestois : Lebeau a signé pour une saison

Formé au RC Strasbourg, Adrien Lebeau s'est engagé pour une saison (plus une en option) avec le Stade Brestois. Le milieu de 24 ans était sans contrat depuis la fin de son aventure avec le SV Waldhof Mannheim, en... D3 allemande.

Girondins : Guion prêt à réintégrer Bakwa, Bokélé et Mwanga ?

En conférence de presse avant le premier match de Bordeaux face à Pau lundi soir, David Guion a évoqué le cas de ses promesses sur le départ Dilane Bakwa, Malcom Bokélé et Junior Mwanga, lesquels sont tous restés de côté durant les matchs amicaux.

« Pour ce qui est de Malcom, il est encore en entrainement individuel de réathlétisation. Tandis que pour Dilane et Junior, on sent qu’ils ont des fourmis dans les jambes et qu’ils ont envie d’aider leurs copains sur ce début de saison. On va prendre la décision tous ensemble, les joueurs, le club, l’équipe (…) Ils sont tous les jours à l’entrainement, ils sont partie prenante, et tous les jours ils sont intégrés dans notre projet de jeu, donc ils savent très bien à travers ce que l’on propose… S’il faut qu’ils jouent, ils seront prêts ».

Une 6ème recrue au Toulouse FC

C'était attendu : c'est désormais officiel. Niklas Schmidt (Werder Brême, 25 ans) est bel et bien la sixième recrue du Toulouse FC. L'Allemand a signé pour trois saisons vendredi après-midi.

?￰ンル゙?￰ンルᅠ?￰ンルᄁ?￰ンルレ? ?￰ンル゙?￰ンルᄀ?￰ンルᄄ ?￰゚ヌᆰ



Notre milieu de terrain est la sixième recrue à nous rejoindre cet été, en provenance du Werder Brême ! #Mercato ✍️ #DeboutToujours ? pic.twitter.com/DQENGgW1iD — Toulouse FC (@ToulouseFC) August 4, 2023

Le RC Strasbourg annonce l'arrivée de quatre recrues

Pour son groupe Elite, le club alsacien a annoncé l'arrivée de quatre talents étrangers. Comme évoqué hier, le brésilien David Kaiki jouera bien avec la réserve du RCSA. Il sera accompagné de l'ancien pensionnaire de l'Académie Mohammed VI au Maroc Walid Hasbi ainsi que de son compatriote Oussama Lyakoubi et du latéral droit camerounais Clancy Biten Valère.

