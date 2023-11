Stephan va faire une première victime à Rennes, Thuram (Nice) conseillé au Real Madrid, Reims sur un crack

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Stade Rennais : un fidèle de Genesio poussé vers la sortie ?

S’il est acté que Bruno Genesio quitte le Stade Rennais et laisse sa place à Julien Stéphan, il y a encore quelques doutes au sein de son ancien staff technique. Arrivé de l’OL dans son sillage, Dimitri Farbos ne sait pas de quoi son avenir sera fait alors que le nouveau coach rennais est arrivé avec deux adjoints (Zanko, Benaraïbi) dans ses bagages. Olivier Cloarec n’a d’ailleurs pas levé tous les doutes : « Il y aura des changements dans le staff. Au-delà, de la réflexion, des décisions vont être prises. Mais aujourd'hui, on se doit de rester prudent ». Cela ne sent pas bon pour Farbos…

... Et Bourigeaud déchu du capitanat ?

Capitaine du Stade Rennais sous Bruno Genesio, Benjamin Bourigeaud peut-il perdre le brassard avec l’arrivée de Julien Stéphan, qu’il a connu lors du premier passage du technicien en Bretagne ? Ce n’est pas totalement à exclure… sans qu’il s’agisse pour autant d’une décision sanction comme l’a expliqué Mohamed Toubache-Ter : « C’est tout le contraire. Peu importe la décision : ça reste et restera un cadre du vestiaire. Une discussion aura lieu pour évoquer cela et tout mettre sur la table », assure l’insider qui avait évoqué dernièrement de gros soucis privés pour l’ancien Lensois, expliquant sa mauvaise passe actuelle.

LOSC : Bissouma a été poussé dehors par les Dogues

Dans un entretien à Colinterview, Yves Bissouma (Tottenham, 27 ans) est revenu sur son difficile départ du LOSC à l’été 2018 pour rejoindre l’Angleterre et Brighton. Un départ forcé à l’époque :

« Pour être honnête, oui, j’ai regretté mon départ. A la base, je ne voulais pas partir de Lille, mais c’était compliqué. Il y avait des problèmes et Lille m’a dit de partir. J’avais parlé avec le coach, avec le directeur, pour leur faire comprendre que je ne voulais pas partir. Je ne connaissais même pas Brighton à l’époque. On m’avait parlé de Barcelone et Arsenal, donc forcément Brighton, je n’avais pas ça à l’esprit. Mais j’ai donc été poussé vers la sortie, et je me suis finalement décidé à partir. Au début, j’ai eu des regrets, mais je n’ai pas eu le choix ».

OGC Nice : Képhren Thuram conseillé au Real Madrid par l’agent de son père

Agent historique de Lilian Thuram, Oscar Damiani a fait une confidence importante à Sky Sport Italia concernant le cas de Képhren Thuram (OGC Nice, 22 ans) à qui il voit un brillant avenir : « Où verrais-je Khéphren ? Au Real Madrid. Je l'ai recommandé à Carlo Ancelotti ».

Pour lui, le dernier de la ligné est même promis à un futur plus clinquant que Marcus (Inter Milan), lui qui est « plus classe » avec le ballon : « L'avenir semble sourire aux deux frères. Deux champions sur le point d'être lancés, qui se ressemblent mais qui sont totalement différents dans leur façon de jouer. Chien et chat et la même façon de marcher, mais pas de jouer ».

FC Lorient : Benjamin Mendy s’attaque à Manchester City

En grande difficulté financière après que Manchester City l’a lâché suite aux accusations de viol dont il a finalement été blanchi, Benjamin Mendy (FC Lorient, 29 ans) va se battre pour éviter la faillite personnelle. En plus de s’être retrouvé du jour au lendemain sans revenus et de devoir aujourd’hui vendre son manoir en Angleterre, le latéral gauche de l’équipe de France va se battre contre les Citizens pour obtenir de la justice « plusieurs millions d'euros de salaires impayés » suite à ses déboires judiciaires selon Sky Sports.

Montpellier : Der Zakarian met la pression pour le Mercato

Dans les colonnes du Midi Libre, Michel Der Zakarian a mis la pression en vue du Mercato d’hiver de Montpellier qu’il attend comme très actif du fait de la CAN et de la Coupe d’Asie :

« Nous jouerons tout le mois de janvier, a priori quatre matches, sans ces joueurs-là (Kouyaté, Sylla, Sacko, Bertaud au moins). Et Tamari sera à la Coupe d’Asie. Nous ne devrons pas avoir de blessés (…) J’espère que l’on va pouvoir renforcer l’équipe, que cela soit derrière, au milieu ou devant. Nous avons besoin d’avoir plus de concurrence dans tous les secteurs. On va en discuter avec la direction. Est-ce que l’on va être en capacité de le faire ? On verra ».

Girondins : pour Ménès, Albert Riera n’est pas le problème de Bordeaux

Alors que de premières critiques sont tombées sur Albert Riera aux Girondins de Bordeaux, Pierre Ménès n’a pas voulu trop taper sur l’Espagnol pour ses débuts mitigés en Ligue 2. Dans son dernier « Face à Pierrot », le chroniqueur a surtout tapé sur l’effectif constitué par Admar Lopes : « Riera, pour être honnête, je ne connais pas du tout ses méthodes ! En tout cas, je ne suis pas certain qu’il dispose d’une équipe qui soit très bonne. Tu as beau avoir le meilleur entraîneur du monde, si tes joueurs ne sont pas bons, tu ne peux rien faire… »

Stade de Reims : un prodige israélien dans le viseur !

Selon Team Football, Dor Turgeman (20 ans) est devenu une cible pour le Stade de Reims cet hiver. Le jeune attaquant du Maccabi Tel Aviv et l’équipe nationale d’Israël réalise un début de saison honorable et brille à la fois comme attaquant de pointe et sur le côté gauche. Auteur de 3 buts en 11 matchs, Turgeman est sous contrat jusqu’en 2026 et a déjà attiré les regards de Fulham, Hoffenheim, Benfica et du CSKA Moscou. Le Maccabi serait prêt à négocier la cession joueur à un prix estimé entre 3 et 5 millions d’euros.

