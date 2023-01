Rennes va toucher gros sur Rutter, Le Fée n'ira pas au LOSC cet hiver, Toulouse chipe un buteur aux Girondins

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Stade Rennais : un gros chèque à venir sur le dossier Rutter

S'il s'était résolu à laisser filer Georginio Rutter à Hoffenheim il y a un an pour ne pas qu'il ne quitte le club libre six mois plus tard, le Stade Rennais peut se frotter les mains d'avoir agit de la sorte. En effet, comme annoncé par de nombreux médias, l'attaquant français (20 ans) va signer dans les prochaines heures du côté de leeds contre une indemnité de 40 M€... Avec une partie revenant aux Rouge et Noir.

Sur ce dossier, le Stade Rennais est déjà assuré de récupérer les indemnités de formation car Rutter à moins de 23 ans (aux alentours de 300 000€) mais également une partie du transfert au titre du mécanisme de solidarité de la FIFA (aux alentours de 2%). On ne sait en revanche pas si Nicolas Holveck et Florian Maurice avaient négocié un pourcentage au moment de laisser filer leur jeune buteur pour 750 000€ en janvier 2021...

LOSC : Le Fée (Lorient) ferme la porte à un départ en janvier

Dans le viseur du LOSC ou encore de l'OM, Enzo Le Fée (22 ans) a fait une annonce hier soir à l'issue du match nul entre le FC Lorient et l'AS Monaco (2-2). S'il assure « ne plus parler » avec ses dirigeants d'une prolongation au delà de juin 2024, le milieu de poche ne veut pas s'évader cet hiver : « Je vais terminer la saison ici », a-t-il assuré à Ouest-France après la rencontre.

FC Lorient : Moffi et Ouattara supervisés à Monaco

Décidemment, le FC Lorient tient le cap concernant toutes ses pépites. En effet, en plus des annonces d'Enzo Le Fée, Terem Moffi et Dango Ouattara devraient rester cet hiver malgré les offres venues de toutes parts. Le journaliste Mercato Ignazio Genuardi rapporte que West Ham ou encore Bournemouth étaient en tribunes lors du match face à Monaco hier. A moins qu'un club ne franchisse le cap des 30 M€ les deux hommes finiront la saison...

De son côté, son coéquipier T.#Moffi est notamment ciblé par West Ham. Après avoir approché en vain En-Nesyri (Séville FC), les Hammers se penchent de près sur le Super Eagle, qui a été « scouté » contre l’ASM. Southampton a d’ores et déjà fait une 1ère offre. En vain. — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) January 12, 2023

RC Strasbourg : Delaine blessé, Guilbert va revenir !

Thomas Delaine grièvement blessé à l'entraînement mercredi (on parle d'une possible rupture du tendon d'Achille!), le RC Strasbourg a accéléré son recrutement d'un latéral supplémentaire. Selon Alsa'Sports, les Ciel et Blanc ont proposé un contrat de deux ans et demi à Frédéric Guilbert (28 ans), lequel sera libéré de son contrat à Aston Villa s'il trouve un club prêt à l'accueillir. L'ancien défenseur du Racing est actuellement en discussions pour obtenir une année supplémentaire.

Le Toulouse FC grille Bordeaux sur Hamulic (Stal Mielec)

Comme annoncé par le journaliste Mercato Ignazio Genuardi hier, le Toulouse FC serait tout proche de valider l'arrivée de Saïd Hamulic (Stal Mielec, 22 ans), co-meilleur buteur du championnat polonais cette saison (9 buts en 17 matchs). On parle d'un transfert à 2 M€ et d'un contrat de quatre ans et demi (2027). L'intéressé était également dans le viseur de clubs de MLS, de la Spezia, du Celtic Glasgow mais également... des Girondins de Bordeaux !

SM Caen : Moulin endeuillé

Dans un communiqué publié hier après-midi, le SM Caen a annoncé que son entraîneur Stéphane Moulin a perdu son épouse Armelle. Une bien triste nouvelle pour l'ancien entraîneur du SCO Angers...