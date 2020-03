ASSE – Stade Rennais : ce que redoute Julien Stéphan dans le chaudron

true

Jeudi soir, Julie Stéphan et ses joueurs du Stade Rennais auront 90 minutes pour éliminer l’ASSE en demi-finale de la Coupe de France. Jouable, surtout quand on connaît la forme des des équipes à l’heure actuelle et que les Verts devront, une fois encore, se priver de nombreux titulaires (Perrin , Khazri, Hamouma, Nordin, Youssouf).

A deux jours de l’événement, Julien Stéphan, l’entraîneur du SRFC, était face aux médias. Et il a tenu à rappeler certaines évidences liées à l’adversaire du moment. Jouer dans le chaudron de Geoffroy-Guichard, cela n’a rien d’évident.

« Les Stéphanois auront l’avantage de jouer devant leur public et on sait à quel point c’est un apport prépondérant. »

« Saint-Étienne est potentiellement programmé au départ pour jouer l’Europe, avec un gros budget et un effectif important. Je m’attends à un match très engagé dès le début. Ils ont raté leur première mi-temps à Lyon, possible que ça se renouvelle pas jeudi. Il y aura certainement beaucoup d’intensité dès le début et il faudra qu’on soit en capacité d’y répondre. Saint-Étienne est capable sur un match d’élever son niveau de jeu et le classement. Il faudra être au top. Les Stéphanois auront l’avantage de jouer devant leur public et on sait à quel point c’est un apport prépondérant. Mais on a une envie folle de retourner au Stade de France. »