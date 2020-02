Belfort – Stade Rennais (0-3) : Steven Nzonzi a surpris Julien Stéphan

true

Débuts victorieux hier soir pour Steven Nzonzi avec le Stade Rennais. Pour sa première titularisation depuis son arrivée en Bretagne, le milieu de terrain a participé à la qualification de son équipe pour les demi-finales de la Coupe de France, en écartant Belfort (3-0).

Et à 31 ans, le champion du monde 2018 n’a pas déçu son entraîneur Julien Stéphan. Il l’a même agréablement surpris, à en croire ses commentaires d’après match. « Steven a apporté ce qu’on pouvait imaginer, avec une présence, une stabilisation du milieu de terrain, qui sait quand il faut compenser, ou jouer juste et simple », a glissé le coach breton. Et il a tenu plus longtemps que ce qu’on pouvait imaginer », a-t-il déclaré après la rencontre.

La dernière titularisation de Nzonzi avec Galatasaray datait du 12 décembre, contre Alanyaspor (2-0).