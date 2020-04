Stade Rennais : Griezmann s’extasie sur trois pépites bretonnes

true

L’attaquant tricolore du FC Barcelone Antoine Griezmann (29 ans) a une considération inattendue pour le centre de formation du Stade Rennais.

Antoine Griezmann ne doit pas tout à fait cracher sur le confinement imposé par la crise sanitaire. Certes, l’attaquant du FC Barcelone reste un homme très actif mais le fait de se retrouver obligé de jouer à ma console ne devrait pas être pour lui déplaire.

Dans les faits, le champion du monde a rapidement confirmé ce constat en se plongeant dans l’un de ses jeux préférés : Football Manager. Et de manière assez inattendue, à l’heure de composer son équipe, Griezmann s’est découvert une passion… pour le centre de formation du Stade Rennais. « Sacha Boey, mais toi, tu viens chez moi mon grand, en seniors », s’emballe l’attaquant de 29 ans au sujet du latéral droit, actuel doublure de Hamari Traoré. Le joueur de 19 ans a disputé neuf matchs cette saison, dont deux en Ligue Europa.

Brandon Soppy (18 ans), qui participe à la belle saison de l’équipe U19 en Youth League, trouve également grâce aux yeux de Griezmann. « Brandon Soppy, oh là, là, mais c’est quoi cet animal ?, s’extasie l’international français. Qualités physiques : il a 20 (sur 20, la note maximale, ndlr). Il a 17 ans, il a 20 ans, ça doit être une bûche ! Oh, mais j’ai Rutter, Georginio Rutter! Les gars, et si on faisait confiance à la formation ? » Au SRFC, il ne prendrait pas trop de risques.